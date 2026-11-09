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El método definitivo para limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla

El mantenimiento regular de los dispositivos hogareños es fundamental para extender su vida útil

9 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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El primer paso ineludible es apagar el dispositivo y desconectarlo de la red eléctrica para eliminar cualquier riesgo de cortocircuito. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Limpiar el televisor es una tarea que requiere precisión y los insumos adecuados para proteger los delicados recubrimientos de las pantallas actuales. Ante la acumulación de polvo y huellas, los especialistas recomiendan seguir una rutina específica que garantice la integridad del equipo.

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El primer paso ineludible es apagar el dispositivo y desconectarlo de la red eléctrica para eliminar cualquier riesgo de cortocircuito, lo que permite además que la superficie se enfríe completamente.

Para esta tarea, el uso de paños de microfibra es obligatorio, ya que los materiales ásperos o las toallas de papel pueden generar rayas irreversibles. La técnica consiste en humedecer ligeramente el paño con agua destilada; bajo ninguna circunstancia debe estar empapado, pues la humedad excesiva podría filtrarse en el interior del aparato y causar daños eléctricos.

Según las recomendaciones técnicas, se deben ejecutar movimientos suaves y circulares, desplazándose desde el centro hacia los bordes. Este patrón asegura una distribución uniforme de la presión.

En casos donde la suciedad sea persistente, se sugiere una mezcla equilibrada de agua destilada y vinagre blanco, o bien, la aplicación de unas gotas de aceite de jojoba para remover marcas difíciles, siempre finalizando el proceso con un paño seco para eliminar residuos.

El mantenimiento integral también contempla los marcos y bordes. Es aconsejable limpiar estas áreas antes de proceder con el panel principal para evitar que el polvo acumulado se desplace hacia la pantalla.

Para las ranuras de ventilación y los controles, un cepillo de cerdas suaves o un hisopo seco son las herramientas ideales para retirar la suciedad que, de otro modo, se depositaría constantemente sobre el visor. Es vital evitar el uso de productos químicos agresivos, diseñados para otro tipo de superficies, que pueden desgastar las capas antirreflejo del televisor de forma permanente.

Adoptar la costumbre de limpiar el equipo con regularidad impide que las partículas de polvo se conviertan en abrasivos que rayen el cristal con el paso del tiempo. Asimismo, mantener un paño exclusivo para esta labor es una estrategia recomendada para prevenir la transferencia de residuos o grasas provenientes de otros objetos del hogar.

Siguiendo estos lineamientos profesionales, los usuarios pueden mantener sus dispositivos impecables y funcionales, cuidando la calidad de imagen y la salud estructural del equipo sin recurrir a productos costosos ni procedimientos complejos que pongan en peligro su inversión tecnológica a largo plazo.

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limpiezatelevisión
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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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