El truco casero de bicarbonato y azúcar para combatir las cucarachas: ¿cómo funciona?

Una mezcla seca de bicarbonato de sodio y azúcar puede colocarse en sitios donde se detecta actividad de cucarachas. La receta es simple, pero su eficacia no está garantizada en todas las viviendas y no reemplaza medidas como eliminar alimento y agua, sellar entradas, usar cebos apropiados o pedir ayuda profesional cuando la infestación es importante.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y azúcar

La preparación usa dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de azúcar. Ambos ingredientes se mezclan en seco hasta que no se distingan grumos y se reparten en tapas de frascos o recipientes bajos. No se agrega agua, porque la humedad altera la consistencia y puede reducir el atractivo del cebo.

El azúcar funciona como atrayente. La hipótesis es que la cucaracha ingiere también el bicarbonato y que ese compuesto causa un efecto letal en su organismo. Un estudio publicado en 2025 en Journal of Basic and Applied Zoology evaluó combinaciones con azúcar o mantequilla de maní sobre ejemplares de cucaracha alemana y americana.Los autores concluyeron que el bicarbonato mostró una acción insecticida significativa en las condiciones del experimento.

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El alcance de esa prueba importa. Se realizó con 904 insectos en condiciones controladas y no demuestra que una pequeña cantidad de mezcla elimine por sí sola una colonia instalada detrás de paredes, muebles o electrodomésticos. La Universidad de Virginia Tech advierte en su guía de manejo que el bicarbonato y otros remedios caseros suelen aportar poco para reducir poblaciones completas.

Dónde colocar el preparado y cada cuánto renovarlo

Las tapas deben ubicarse en puntos secos, oscuros y cercanos a las rutas de desplazamiento. Entre los lugares sugeridos están la parte posterior de la heladera, el espacio debajo de la pileta, el interior bajo de las alacenas y el entorno del tacho de residuos. Conviene observar antes dónde aparecen excrementos, mudas o insectos para evitar distribuir la mezcla sin criterio.

Asimismo, se recomienda cambiarla cada tres o cuatro días si absorbió humedad, se ensució o dejó de estar suelta. También hay que retirarla al limpiar y volver a colocarla solo cuando la superficie esté seca. El preparado debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales. Que sus ingredientes sean habituales en la cocina no vuelve segura cualquier forma de exposición.

No es conveniente esparcir polvo suelto sobre superficies de preparación de alimentos ni dentro de electrodomésticos. Las tapas permiten contenerlo y retirarlo. Tampoco debe mezclarse con insecticidas, ácidos u otros productos domésticos porque la combinación puede generar riesgos innecesarios y dificultar saber qué tratamiento funcionó.

Qué medidas ayudan a controlar una infestación

El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California recomienda empezar por identificar la especie y localizar sus refugios. Las trampas adhesivas sirven para monitorear la actividad. La limpieza de migas, grasa y restos de comida, el almacenamiento en recipientes cerrados y la reparación de pérdidas de agua reducen recursos que sostienen a la colonia.

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También conviene sellar grietas alrededor de cañerías, zócalos y marcos. Las cucarachas alemanas pueden reproducirse con rapidez en cocinas y baños. Una hembra transporta una cápsula con decenas de huevos, por lo que matar algunos adultos visibles no necesariamente interrumpe el ciclo.

Los cebos comerciales en gel o estaciones cerradas contienen ingredientes activos formulados y dosis indicadas para este uso. Deben aplicarse de acuerdo con la etiqueta y lejos de alimentos. Los aerosoles pueden dispersar a los insectos y contaminar superficies si se usan sin control. En edificios, el problema puede abarcar varias unidades y requerir coordinación.

Si la actividad continúa durante el día, aparecen muchas ninfas o las trampas registran capturas sostenidas, es razonable consultar a un profesional habilitado. La mezcla de bicarbonato y azúcar puede ensayarse como una herramienta doméstica complementaria, con expectativas prudentes y sin abandonar las medidas de higiene, exclusión y monitoreo.

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