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El curioso motivo por el que guardamos una bolsa dentro de otra

Aunque parece un hábito sin importancia, esta práctica cotidiana puede tener distintas explicaciones

5 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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Ya sea en la cocina, dentro de un mueble o detrás de una puerta, es frecuente encontrar una bolsa que contiene muchas otras. (Archivo)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Mantener el orden en el hogar es una tarea cotidiana que muchas personas intentan incorporar a sus rutinas. Sin embargo, existen algunas costumbres tan habituales que pasan desapercibidas, aunque pueden tener una explicación relacionada con la manera en la que se organiza el espacio. Una de ellas es guardar varias bolsas dentro de otra bolsa, una práctica muy común en distintas viviendas.

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Ya sea en la cocina, dentro de un mueble o detrás de una puerta, es frecuente encontrar una bolsa que contiene muchas otras. Aunque a simple vista parece una solución para ahorrar espacio, esta conducta también puede relacionarse con la necesidad de mantener el orden, aprovechar los recursos disponibles y sentir cierto control sobre las pequeñas tareas diarias.

Desde una perspectiva psicológica, este hábito puede vincularse con tres aspectos: la organización, la utilidad y la sensación de control. Sin embargo, no existe un significado psicológico único ni permite determinar la personalidad de alguien a partir de esta costumbre.

Qué significa guardar bolsas dentro de otra bolsa, según la psicología

Una de las principales explicaciones de este comportamiento es la necesidad de aprovechar mejor los espacios del hogar. Al reunir todas las bolsas en un mismo lugar, resulta más sencillo encontrarlas cuando se necesitan y evitar que queden distribuidas por distintos sectores de la vivienda.

Además, esta práctica puede estar relacionada con la satisfacción de conservar objetos que todavía tienen utilidad. En lugar de desechar las bolsas después de utilizarlas una sola vez, muchas personas prefieren guardarlas para futuras compras, trasladar pertenencias o utilizarlas como bolsas de residuos.

Otro aspecto importante es el aprendizaje familiar. Las costumbres que se incorporan durante la infancia pueden mantenerse durante la vida adulta, especialmente cuando están relacionadas con el ahorro y el aprovechamiento de los recursos. Por eso, quienes crecieron en hogares donde se reutilizaban distintos objetos pueden repetir este comportamiento de manera automática.

También existe una relación con la sensación de control sobre el entorno. Tener los elementos organizados y disponibles puede facilitar las tareas diarias y reducir pequeñas molestias relacionadas con el desorden.

En definitiva, guardar bolsas dentro de otra bolsa es una costumbre que combina practicidad, organización y hábitos aprendidos. Más que revelar un rasgo específico de la personalidad, refleja una forma sencilla de administrar los recursos y mantener el hogar organizado.

Tags
Psicología
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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