La caminata del gorila: estos son los beneficios

Cuando “El baile del gorila” de Melody se convirtió en un fenómeno a principios de los 2000, pocos imaginaban que años después los movimientos inspirados en los primates ganarían un lugar en el mundo del fitness. Hoy, la “caminata del gorila” suma adeptos por su capacidad para involucrar y fortalecer los principales grupos musculares del cuerpo.

Se volvió cada vez más frecuente en clases de gimnasia, calistenia y animal flow como parte de la entrada en calor. Para quienes la practican, desplazarse como un gorila, activando todas las cadenas musculares, resulta una propuesta tan entretenida como beneficiosa, ya que pone en funcionamiento zonas del cuerpo que rara vez se trabajan en la rutina diaria.

“Podía sentir lo rígidos que estaban mis músculos cuando bajé a la posición inicial de sentadilla y me alegro de haber dedicado nueve minutos al día para probar la caminata del gorila”, detalla en una columna de opinión la influencer norteamericana del fitness, Sam Hope. Según señala, los movimientos que hacen los primates son excelentes para desarrollar la movilidad de la cadera, los hombros y las muñecas además de trabajar los principales grupos de músculos del cuerpo, incluido el core.

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“Al final de la semana noté una diferencia en mis caderas y tendones de la corva –músculo ubicado en la parte posterior del muslo–”, enfatiza.

Caminata del gorila: el ejercicio que se retrotrae a los orígenes del ser humano

Desde que los humanos adoptaron la marcha bípeda hace millones de años, caminar erguidos se convirtió no solo en la forma más habitual de trasladarse y realizar actividad física, sino también en una habilidad clave para explorar nuevos territorios, asentarse en diferentes regiones y sobrevivir en ambientes desafiantes.

Aunque desde hace tiempo que los individuos acostumbran caminar de esta forma, mucho antes, los humanos se movían con cuatro extremidades como los monos o gorilas. Y según investigaciones, hacer este movimiento –al menos durante unos minutos— podría ser justo lo que que las personas necesitan para desarrollar más fuerza y una mejor movilidad sin ayuda de elementos externos como pesas o máquinas de gimnasio.

Al tratarse de desplazamientos que ahora son desconocidos y poco realizados por los humanos, este tipo de marcha pone a prueba factores como la fuerza y la coordinación ya que implica moverse de distinta forma y al mismo tiempo con cuatro extremidades corporales.

“Como pasa con otros ejercicios físicos, esta caminata tiene sus ventajas. Se destacan de los movimientos de los gorilas la capacidad de mantenerse en equilibrio y trabajar la coordinación y la movilidad que, al fin y al cabo, terminan siendo beneficios indiscutibles para el bienestar del organismo”, resalta el médico deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Santiago Kweitel (M.N. 93789).

Entre sus beneficios, quienes practican a diario este tipo de caminata destacan:

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