Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Caminar o trotar para perder peso? Lo que resulta más efectivo

Ambas prácticas aparecen como alternativas accesibles, económicas y fáciles de incorporar a la rutina diaria

16 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ejercicio de intensidad moderada fortalece el corazón, los músculos y los huesos. (Archivo)
Sostener hábitos activos se asocia con mejoras en la energía diaria, el estado de ánimo y el bienestar general.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Mantener un peso saludable es una de las estrategias más utilizadas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

RELACIONADAS

Entre las actividades físicas más elegidas para quemar grasa se encuentran caminar y trotar. En este contexto, especialistas explican las diferencias entre ambas prácticas, su impacto y los factores que influyen en la elección más adecuada.

La importancia de mantener un peso saludable

De acuerdo con el Instituto del Corazón, Pulmón y Sangre de EE.UU., el control del peso corporal cumple un rol central en la prevención de afecciones como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Además, sostener hábitos activos se asocia con mejoras en la energía diaria, el estado de ánimo y el bienestar general. Aunque el trote permite quemar una mayor cantidad de calorías en menos tiempo, las caminatas constantes ofrecen una alternativa más sostenible y con menor riesgo de lesiones

En ese contexto, la elección entre caminar o trotar adquiere relevancia. Varios profesionales de la actividad física coinciden en que no existe una única respuesta válida para todas las personas .

¿Qué es más efectivo, caminar o trotar?

“Correr y caminar pueden ayudarte a perder peso“, afirmó Kaleigh Ray, fisióloga del ejercicio y entrenadora certificada en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en una entrevista con Prevention.

Aunque el trote permite un mayor gasto calórico en menos tiempo, según explica la especialista, caminar de manera regular ofrece una opción con menor impacto físico y mayor probabilidad de mantenerse en el largo plazo.

“Es una de las actividades más accesibles y de bajo impacto que existen“, dijo Mikel Daniels, podólogo certificado y director médico de We Treat Feet Podiatry en Maryland, a Prevention. “No requiere equipamiento complejo ni instalaciones específicas. Puede realizarse al aire libre, en parques, calles del barrio, centros comerciales o en cintas de correr dentro del hogar”.

Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, reduce la carga sobre articulaciones como rodillas, tobillos y caderas. Esto la convierte en una opción adecuada para personas que recién comienzan a entrenar, adultos mayores o quienes presentan antecedentes de lesiones.

“He tenido pacientes que empezaron con una caminata lenta alrededor de la manzana y, con el tiempo, bajaron de peso de forma constante y lo mantuvieron gracias a que pudieron mantener la rutina “, aseguró Daniels. Algunos especialistas recomienda caminar, ya que correr implica un mayor impacto

Aunque transitar a un ritmo lento no genera el mismo gasto calórico que trotar, existen formas de incrementar su intensidad:

  • Caminata rápida, conocida como “power walking”: según HealthLine, realizada a velocidades de entre tres y cinco millas por hora (cinco a ocho km/h), puede acercarse al consumo energético de un trote suave.
  • Andar en pendientes, cuestas o con inclinación en una cinta de correr: esto eleva la demanda física y el gasto calórico, sin necesidad de incorporar el impacto propio de la carrera.
  • Trotar vs. caminar: riesgo de lesiones y sostenibilidad del ejercicio

Uno de los aspectos que más se tienen en cuenta al comparar estas dos actividades es el riesgo de lesiones. El trote es un ejercicio de mayor impacto, lo que incrementa la posibilidad de sufrir problemas como tendinitis, fascitis plantar o fracturas por estrés.

“Es muy común esforzarse demasiado y muy rápido al principio cuando estás motivado, pero generalmente termina en agotamiento“, afirmó Josh Schlottman, entrenador personal certificado y entrenador de fuerza.

Las estadísticas muestran que el 50% de los corredores experimenta al menos una lesión al año que obliga a interrumpir el entrenamiento. Esto puede afectar la constancia y, en consecuencia, los resultados en la pérdida de peso. Se estima que el 50% de los corredores sufren alguna lesión anual que les impide continuar su rutina

Caminar, en cambio, presenta un perfil de riesgo considerablemente menor. Al ser una actividad de bajo impacto, permite una práctica más frecuente y sostenida, incluso en personas con limitaciones físicas o dolencias articulares.

Los especialistas señalan que un programa de ejercicio interrumpido por dolencias suele ser menos efectivo que una rutina moderada pero constante. Por este motivo, la elección debe contemplar no solo la intensidad, sino también la capacidad de mantener la actividad a lo largo del tiempo.

“Empieza con un objetivo realista. Prioriza la constancia sobre la intensidad”, señaló Jordan Langhough, entrenador personal certificado, dietista titulado y propietario de JL Nutrition and Movement. “Si te esfuerzas demasiado o te apresuras demasiado, probablemente te dejará dolorido y posiblemente lesionado“, explicó.

Tags
EjerciciosCarrera pedestrePérdida de peso
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: