Bienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El hábito constante que distingue a las personas mentalmente fuertes, según una psicoterapeuta

Esta práctica impulsa la resiliencia y la eficacia personal de quienes desarrollan una gran solidez emocional

12 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La autora del libro “13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace”, ha observado a lo largo de su práctica profesional un patrón que identifica como uno de los pilares de la salud mental (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las personas con una gran estabilidad y fortaleza mental suelen coincidir con características como capacidad de adaptación, inteligencia emocional y una actitud proactiva ante las dificultades. De acuerdo con la psicoterapeuta estadounidense Amy Morin, este tipo de cualidad no surge al azar, sino que se vincula con un hábito que se repite de manera consistente.

RELACIONADAS

La clave que hace que una persona se vuelva mentalmente fuerte

Morin, autora del libro “13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace”, ha observado a lo largo de su práctica profesional un patrón que identifica como uno de los pilares de la salud mental. Según su planteamiento, muchas personas creen que anticiparse a lo incierto o repasar escenarios negativos podría ayudar a enfrentar el futuro, pero esa estrategia suele generar el efecto contrario.

La especialista de Florida señaló que existe una clave que distingue a las personas mentalmente fuertes. “Nunca desperdician energía en cosas que no pueden controlar”, reveló en un artículo para CNBC.

La trampa mental de intentar controlar lo incontrolable

Morin se refirió a la sensación pasajera de seguridad que aparece cuando una persona intenta manejar todo lo que ocurre a su alrededor. “Se siente productivo, pero resulta contraproducente”, aseguró.

Las personas fuertes mentalmente, asegura la experta, nunca desperdician energía en cosas que no pueden controlar
Las personas fuertes mentalmente, asegura la experta, nunca desperdician energía en cosas que no pueden controlar (Shutterstock)

Según explicó, esta percepción puede dar la idea de que uno gana control, pero el alivio dura poco. Con el tiempo, la preocupación constante por variables imposibles de modificar aumenta el estrés y la tensión emocional.

Ese esfuerzo adicional también tiene un impacto en el rendimiento. Es que cuando la mente permanece ocupada en situaciones que no se pueden alterar, disminuye la capacidad de atención y se agota el espacio mental para resolver lo que realmente está al alcance. Morin sostuvo que este desgaste se acumula y termina por afectar la productividad y el bienestar.

En esa misma línea, la psicoterapeuta señaló que enfocarse en lo que no se puede cambiar reduce la preparación. Las personas suelen invertir largos periodos en imaginar realidades alternativas o estudiar todas las posibilidades, pero ese tiempo podría utilizarse para prevenir ante aquello que sí depende de su comportamiento.

¿En qué invertir la energía para potenciar la fortaleza mental?

Para quienes buscan desarrollar la fortaleza mental, Morin propuso un enfoque claro: concentrarse únicamente en lo que se puede manejar de forma directa. Esto incluye:

  • El esfuerzo personal.
  • La actitud ante los desafíos.
  • La preparación para afrontar situaciones.
  • La definición de límites saludables.

También se incluyen las habilidades que se pueden aprender y fortalecer. “Medir tu día por el esfuerzo que pones en hacerte más fuerte te permite concentrarte en lo que está bajo tu control y evita el agotamiento mental”, subrayó.

Es importante concentrarse únicamente en lo que se puede manejar de forma directa
Es importante concentrarse únicamente en lo que se puede manejar de forma directa (El Tiempo / GDA)

La terapeuta planteó que ese cambio no solo mejora la eficacia diaria, sino que también incrementa la sensación de estabilidad emocional. A largo plazo, este marco permite enfrentar las dificultades con mayor claridad.

Las tres preguntas para saber a qué vale la pena dedicarle energía

Morin recomienda aplicar un breve ejercicio cuando la mente se desvía hacia nuevas fuentes de preocupación. Se trata de tres preguntas que ayudan a identificar si la energía se dirige de manera correcta:

  • ¿Estoy pensando en el problema o tratando de encontrar una solución?: esta cuestión permite distinguir entre preocuparse y actuar. Pensar únicamente en escenarios negativos no mejora los resultados. En cambio, dedicar tiempo a planificar una estrategia aumenta la preparación.
  • ¿Debo modificar la situación o la forma en que reacciono ante ella?: en algunos casos, es necesario ajustar un hábito, establecer un límite o modificar un plan. En otros, la clave está en manejar la emoción relacionada con algo que no se puede cambiar. “En ese caso, puedes dar un paseo corto, concentrarte en tu respiración o replantear la situación para que tu próxima decisión no esté motivada por la ansiedad”, recomendó la especialista.
  • ¿Qué hice hoy para fortalecer mi mente?: aunque los resultados externos no siempre dependen de uno, el crecimiento personal sí. Morin sugirió identificar cada día una acción que haya contribuido a ese progreso, como practicar una habilidad, marcar un límite o actuar a pesar de la incomodidad.
Salud mental Psicología
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
