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Abrazo Antillano: Una tarde de cultura y solidaridad en beneficio del Centro de la Mujer Dominicana

El evento busca recaudar fondos en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres inmigrantes y sus familias

11 de noviembre de 2026 - 2:00 PM

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La mayoría de los inmigrantes en Puerto Rico proviene de la vecina República Dominicana. En la foto, las banderas de ambos países. (GFR Media)
A través de la cultura, el arte y el encuentro comunitario, se visibilizarán las experiencias de las mujeres inmigrantes y se respaldará el trabajo de las organizaciones que acompañan sus luchas.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan múltiples barreras, agresiones y amenazas a sus derechos, Hélice: Propulsora de Proyectos y Nunca Camino Sola convocan a Abrazo Antillano, un encuentro de música, gastronomía antillana, arte y diálogo para recaudar fondos a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana (CMD).

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La actividad se llevará a cabo el sábado, 21 de noviembre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en la sede de la Fundación por la Arquitectura, en San Juan, que se une como colaboradora de esta iniciativa para promover el encuentro comunitario y la transformación social.

La programación incluirá música en vivo con Chamir Bonano, una clase de bachata con Amalis Cintrón, de SalsayTernura, una muestra de arte de Williams Bass Morales y un conversatorio sobre arquitectura y espacios de impacto social con Nelmaris Camacho García.

“Buscamos transformar la solidaridad en una práctica concreta de justicia. Abrazo Antillano es una invitación a encontrarnos desde nuestra identidad caribeña y convertir ese reconocimiento mutuo en apoyo tangible para las mujeres inmigrantes y sus familias”, expresó en declaraciones escritas Amarilys Oyola-Pérez, organizadora del evento.

La artista y gestora cultural Chamir Bonano destacó por su parte que “a través de la cultura, el arte y el encuentro comunitario, queremos visibilizar las experiencias de las mujeres inmigrantes y respaldar el trabajo de las organizaciones que acompañan sus luchas por una vida digna y libre de violencia”.

Mientras que, Samayra Romero, directora ejecutiva de la Fundación por la Arquitectura, resaltó la importancia de abrir espacios culturales al servicio de las comunidades. “La arquitectura y los espacios que habitamos también tienen una dimensión social. Pueden propiciar el encuentro, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a una sociedad más inclusiva. Para la Fundación por la Arquitectura, colaborar con Abrazo Antillano representa una oportunidad para poner nuestros espacios al servicio de la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes”.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, subrayó la urgencia de respaldar a esta población: “El apoyo y la solidaridad hacia la comunidad inmigrante es imperativa, es urgente y es crucial, porque, particularmente las mujeres, luchan con unas políticas de gobierno que acentúan el discrimen, la persecución, el aislamiento selectivo, la separación familiar… y hasta el hambre”.

Según se informó, los fondos recaudados contribuirán a sostener la labor de acompañamiento, defensa de derechos y creación de espacios seguros para las mujeres inmigrantes y sus familias que realiza el CMD.

Una tarde de cultura, arte y solidaridad

La programación combinará distintas experiencias culturales y comunitarias:

  • Música en vivo: Chamir Bonano, conocida como “La Voz Dulce de la Bomba”, fusiona la bomba con ritmos afrocaribeños y urbanos a través de su propuesta FlowKlor.
  • Clase de bachata: Amalis Cintrón, fundadora de SalsayTernura, es educadora, bailarina y gestora cultural puertorriqueña. Utiliza el baile como herramienta para la educación, el bienestar y la transformación social, con énfasis en las tradiciones afrocaribeñas.
  • Gastronomía antillana: Oferta de alimentos y bebidas de Cervecería Frutos del Edén.
  • Arte: Williams Bass Morales, artista del grabado, presentará una pieza creada en homenaje a Abrazo Antillano, disponible para la venta a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana.
  • Conversatorio: Nelmaris Camacho García presentará Estancias Monserrate, una propuesta de refugio para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, en una conversación sobre arquitectura y espacios de impacto social.
  • Encuentro comunitario: Un espacio para celebrar la identidad caribeña, fortalecer vínculos y promover la solidaridad con las comunidades inmigrantes.

Recaudación de fondos

Se detalló que la participación en Abrazo Antillano contará con un donativo sugerido de $30 por persona. Las personas interesadas pueden separar su espacio realizando su aportación a través de Evenbrite.

Los fondos recaudados contribuirán a sostener los servicios y programas del CMD. La iniciativa también contará con el apoyo de auspicios corporativos e individuales, y donaciones en especie.

Quienes no puedan asistir también podrán realizar una aportación a través del mismo enlace y contribuir a esta jornada de solidaridad con las mujeres inmigrantes y sus familias.

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Comunidad dominicanaInmigrantesArteculturaMúsica
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