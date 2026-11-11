Abrazo Antillano: Una tarde de cultura y solidaridad en beneficio del Centro de la Mujer Dominicana

En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan múltiples barreras, agresiones y amenazas a sus derechos, Hélice: Propulsora de Proyectos y Nunca Camino Sola convocan a Abrazo Antillano, un encuentro de música, gastronomía antillana, arte y diálogo para recaudar fondos a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana (CMD).

La actividad se llevará a cabo el sábado, 21 de noviembre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en la sede de la Fundación por la Arquitectura, en San Juan, que se une como colaboradora de esta iniciativa para promover el encuentro comunitario y la transformación social.

La programación incluirá música en vivo con Chamir Bonano, una clase de bachata con Amalis Cintrón, de SalsayTernura, una muestra de arte de Williams Bass Morales y un conversatorio sobre arquitectura y espacios de impacto social con Nelmaris Camacho García.

“Buscamos transformar la solidaridad en una práctica concreta de justicia. Abrazo Antillano es una invitación a encontrarnos desde nuestra identidad caribeña y convertir ese reconocimiento mutuo en apoyo tangible para las mujeres inmigrantes y sus familias”, expresó en declaraciones escritas Amarilys Oyola-Pérez, organizadora del evento.

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La artista y gestora cultural Chamir Bonano destacó por su parte que “a través de la cultura, el arte y el encuentro comunitario, queremos visibilizar las experiencias de las mujeres inmigrantes y respaldar el trabajo de las organizaciones que acompañan sus luchas por una vida digna y libre de violencia”.

Mientras que, Samayra Romero, directora ejecutiva de la Fundación por la Arquitectura, resaltó la importancia de abrir espacios culturales al servicio de las comunidades. “La arquitectura y los espacios que habitamos también tienen una dimensión social. Pueden propiciar el encuentro, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a una sociedad más inclusiva. Para la Fundación por la Arquitectura, colaborar con Abrazo Antillano representa una oportunidad para poner nuestros espacios al servicio de la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes”.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, subrayó la urgencia de respaldar a esta población: “El apoyo y la solidaridad hacia la comunidad inmigrante es imperativa, es urgente y es crucial, porque, particularmente las mujeres, luchan con unas políticas de gobierno que acentúan el discrimen, la persecución, el aislamiento selectivo, la separación familiar… y hasta el hambre”.

Según se informó, los fondos recaudados contribuirán a sostener la labor de acompañamiento, defensa de derechos y creación de espacios seguros para las mujeres inmigrantes y sus familias que realiza el CMD.

Una tarde de cultura, arte y solidaridad

La programación combinará distintas experiencias culturales y comunitarias:

Música en vivo: Chamir Bonano, conocida como “La Voz Dulce de la Bomba”, fusiona la bomba con ritmos afrocaribeños y urbanos a través de su propuesta FlowKlor.

Chamir Bonano, conocida como “La Voz Dulce de la Bomba”, fusiona la bomba con ritmos afrocaribeños y urbanos a través de su propuesta FlowKlor. Clase de bachata: Amalis Cintrón, fundadora de SalsayTernura, es educadora, bailarina y gestora cultural puertorriqueña. Utiliza el baile como herramienta para la educación, el bienestar y la transformación social, con énfasis en las tradiciones afrocaribeñas.

Amalis Cintrón, fundadora de SalsayTernura, es educadora, bailarina y gestora cultural puertorriqueña. Utiliza el baile como herramienta para la educación, el bienestar y la transformación social, con énfasis en las tradiciones afrocaribeñas. Gastronomía antillana : Oferta de alimentos y bebidas de Cervecería Frutos del Edén.

: Oferta de alimentos y bebidas de Cervecería Frutos del Edén. Arte: Williams Bass Morales, artista del grabado, presentará una pieza creada en homenaje a Abrazo Antillano, disponible para la venta a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana.

Williams Bass Morales, artista del grabado, presentará una pieza creada en homenaje a Abrazo Antillano, disponible para la venta a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana. Conversatorio: Nelmaris Camacho García presentará Estancias Monserrate, una propuesta de refugio para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica , en una conversación sobre arquitectura y espacios de impacto social.

Nelmaris Camacho García presentará Estancias Monserrate, una propuesta de refugio para mujeres sobrevivientes de , en una conversación sobre arquitectura y espacios de impacto social. Encuentro comunitario: Un espacio para celebrar la identidad caribeña, fortalecer vínculos y promover la solidaridad con las comunidades inmigrantes.

Recaudación de fondos

Se detalló que la participación en Abrazo Antillano contará con un donativo sugerido de $30 por persona. Las personas interesadas pueden separar su espacio realizando su aportación a través de Evenbrite.

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Los fondos recaudados contribuirán a sostener los servicios y programas del CMD. La iniciativa también contará con el apoyo de auspicios corporativos e individuales, y donaciones en especie.