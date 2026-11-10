Estos son los nuevos personajes del Jibarito de la Cajita

Hay diversas maneras de que las tradiciones puertorriqueñas permanezcan vivas y pasen de generación en generación, ya sea a través de los sabores, las historias, los recuerdos o los momentos que compartimos en familia.

Inspirada en ese vínculo, la marca puertorriqueña Jibarito de la Cajita presenta “Época de Encantos”, una nueva campaña que celebra nuestra identidad cultural y reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones que nos distinguen como pueblo.

Como parte de esta iniciativa, a partir del 1 de noviembre están disponibles nuevos artículos y personajes inspirados en tres elementos emblemáticos de nuestra gastronomía, el pan sobao, el mofongo y el bacalaíto. Estas nuevas creaciones se suman a los pasteles “Yuca y Masa”, Don Coquí y Estampas Boriqueñas, ampliando el universo de personajes con los que la marca ha logrado conquistar el cariño de las familias puertorriqueñas, tanto dentro como fuera de la isla.

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Más allá de presentar nuevos productos, “Época de Encantos” representa una nueva etapa para Jibarito de la Cajita, una marca que ha evolucionado de contar historias sobre nuestras tradiciones a convertirse en parte de la manera en que las familias las celebran, las comparten y las transmiten a las nuevas generaciones.

“Cuando comenzamos este proyecto queríamos contar historias que celebraran lo que somos como puertorriqueños. Con el tiempo descubrimos algo mucho más hermoso: nuestros personajes comenzaron a formar parte de las historias de las propias familias. Hoy vemos cómo los abuelos comparten nuestras tradiciones con sus nietos, cómo los padres acercan a sus hijos a nuestra cultura y cómo quienes viven fuera de Puerto Rico encuentran en nuestras creaciones una manera de sentirse cerca de su tierra. Eso es precisamente lo que queremos celebrar con ‘Época de Encantos’”, expresó en declaraciones escritas Joel Ocasio, del equipo de Jibarito de la Cajita.

Un pan sobao que se puede abrazar

Entre las novedades de la colección se destaca un peluche de pan sobao a tamaño real, inspirado en uno de los alimentos más queridos de la mesa puertorriqueña. La pieza lleva bordada la frase “Pan Sobao de Puerto Rico” y, en uno de sus laterales, las palabras “para siempre”, un detalle que simboliza la permanencia de nuestros recuerdos y el cariño por las tradiciones.

La inspiración para esta creación surgió de una historia que refleja el profundo vínculo emocional que mantienen los puertorriqueños con su cultura, especialmente cuando viven lejos de la isla.

“Vimos un video de una puertorriqueña que vive en Estados Unidos y que decidió salir en plena nevada y conducir durante 45 minutos porque se enteró de que una tienda vendía pan sobao. Esa historia nos conmovió y nos recordó que nuestras tradiciones tienen un valor que va mucho más allá de lo material. De ahí nació la idea de crear un pan sobao que pudiera viajar a cualquier lugar del mundo, que se pudiera abrazar y conservar para siempre”, compartió Ocasio.

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Junto al pan sobao llegan los personajes inspirados en el mofongo y el bacalaíto, dos sabores profundamente arraigados en la cultura gastronómica de Puerto Rico.

Con estas incorporaciones, la marca continúa transformando elementos cotidianos de nuestra identidad en personajes entrañables que despiertan recuerdos, provocan sonrisas y crean oportunidades para compartir nuestras costumbres con los más pequeños.

Tradiciones que unen generaciones

Según se destacó, con “Época de Encantos”, Jibarito de la Cajita apuesta a fortalecer la conexión emocional que ha construido con su público, destacando el papel que sus personajes pueden desempeñar en la preservación y transmisión de las tradiciones puertorriqueñas.

Yuca y Masa, Don Coquí, Estampas Boriqueñas y las nuevas creaciones inspiradas en nuestra gastronomía forman parte de un universo que invita a reconocer, celebrar y compartir aquello que nos identifica, sin importar la edad ni el lugar donde nos encontremos.

“Queremos que nuestros personajes sigan siendo motivo de encuentro entre generaciones. Que un abuelo pueda contarle a su nieto por qué el pan sobao es tan especial, que una familia que vive fuera de Puerto Rico encuentre una forma de compartir sus raíces y que cada una de nuestras creaciones provoque una conversación sobre lo que significa ser puertorriqueño. Porque las tradiciones se mantienen vivas cuando las seguimos compartiendo”, añadió Ocasio.