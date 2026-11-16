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Cinco remedios caseros para combatir un resfriado y la alergia estacional

Ingredientes sencillos y de fácil acceso que ayudan a aliviar la congestión, calmar la garganta y fortalecer las defensas de forma natural

16 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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La miel ayuda a aumentar las defensas. Asegúrate de que sea orgánico para evitar adquirir un producto adulterado. (Shuttrerstock.com)
La miel ayuda a aumentar las defensas. Asegúrate de que sea orgánico para evitar adquirir un producto adulterado. (Shuttrerstock.com)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En ocasiones, el sistema inmunitario puede verse afectado y provocar una reacción alérgica. Entre los principales causantes en esta época se encuentran el polen y los plátanos de sombra, pero también cosas habituales como los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas, las esporas de moho, las picaduras de insectos, los alimentos y los medicamentos.

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Si bien los médicos pueden recetar medicamentos o aplicar inyecciones para tratar este tipo de problemas, existen remedios naturales y caseros que pueden ser de ayuda, siempre y cuando su uso sea recomendado por un especialista.

De acuerdo con el sitio web Healthline, es importante mantener limpia la casa o el lugar donde se habita y libre de polvo. Por ello, se recomienda limpiar los filtros de los aires acondicionados y utilizar deshumidificadores para reducir los alérgenos.

Según explicó la entidad mencionada anteriormente, estas medidas son de gran ayuda para que las personas se sientan mejor y puedan tener un descanso adecuado.

A su vez, el sitio especializado Medline Plus agregó al respecto: “Los resfriados son muy comunes. A menudo, no se necesita una visita a un proveedor de atención médica y la mayoría mejora en aproximadamente una semana. Algunos síntomas, como la secreción nasal y la tos, pueden durar 14 días o más”.

Cinco remedios caseros que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado

1. Miel

Healthline indicó que, aunque no existe evidencia científica que lo respalde, este producto podría ayudar a disminuir la reacción alérgica al polen que transportan las abejas.

Además, contiene vitaminas como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5) y piridoxina (B6), que pueden contribuir al buen funcionamiento del organismo.

La miel ayuda a aumentar las defensas. Asegúrate de que sea orgánico para evitar adquirir un producto adulterado. (Shuttrerstock.com)
La miel ayuda a aumentar las defensas. Asegúrate de que sea orgánico para evitar adquirir un producto adulterado. (Shuttrerstock.com)

2. Jugo de naranja con limón y propóleo

Este jugo, rico en compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, como la vitamina C y los flavonoides, puede contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que la mezcla de naranja, limón y propóleo ayude a combatir el virus de la gripe.

Existen maneras de hacer un jugo balanceado y saludable. (Pixabay)
Existen maneras de hacer un jugo rico en compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

3. Té de jengibre con limón

Otro de los remedios caseros que puede resultar beneficioso es el té de jengibre con limón. Esta bebida contiene gingerol, vitamina C y zingerona, compuestos con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes que pueden ayudar a aliviar algunos síntomas del resfriado.

Té de jengibre con limón es muy recomendado en esta época y en la temporada de invierno.
Té de jengibre con limón es muy recomendado en esta época y en la temporada de invierno. (Shutterstock)

4. Leche caliente con jengibre y anís estrellado

Estos dos ingredientes contienen compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger las células del organismo, contribuyendo al bienestar general. No obstante, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que fortalecen el sistema inmunológico o que combaten la gripe y el resfriado.

Leche caliente con jengibre y anís estrellado.
Leche caliente con jengibre y anís estrellado. (Shutterstock)

5. Té de cúrcuma

La cúrcuma es una raíz que puede ayudar a aliviar los dolores articulares, mejorar la digestión, proteger el hígado y fortalecer las defensas del organismo. Además, contiene vitaminas como la C, B6 (piridoxina), B3 (niacina), E y K, así como folatos (vitamina B9).

A pesar de los beneficios que pueden aportar estas bebidas, es importante consultar con un médico especialista antes de consumirlas para evitar posibles reacciones alérgicas.

La cúrcuma ayuda a desinflamar y lograr la sensación de relajación. (Shutterstock)
La cúrcuma ayuda a desinflamar y lograr la sensación de relajación. (Shutterstock)
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Remedios caserosResfriadoalergias
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