Remedios para aliviar el dolor de garganta por irritación
Al afectarse la calidad del aire en Puerto Rico por una densa nube de polvo del Sahara, es común que las personas sufran irritación o picazón de la garganta
1 de julio de 2026 - 2:07 PM
1 de julio de 2026 - 2:07 PM
Una densa nube de polvo del Sahara se está desplazando este martes sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Los grupos sensitivos, particularmente personas con condiciones respiratorias, así como adultos mayores y niños pequeños, se exhorta a que limiten las actividades prolongadas al aire libre en el día de hoy y mañana.
Al afectarse la calidad del aire en Puerto Rico, es común que las personas sufran irritación o picazón de la garganta, al igual que los ojos.
Si se trata de un dolor, irritación o picazón leve, ciertas estrategias caseras podrían ofrecer alivio.
Algunas recomendaciones los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) son las siguientes:
Si tienes la garganta irritada, Mayo Clinic sugiere hacer gárgaras con agua con sal para aliviar el dolor temporalmente. Disuelve de ¼ a ½ cucharadita de sal en un vaso de 8 onzas (237 ml) de agua tibia. Haz gárgaras y luego escupe, repite el procedimiento tres o cuatro veces al día.
Lo más probable es que los niños menores de 6 años no puedan hacer gárgaras.
Las infusiones de hierbas, como la manzanilla, poseen propiedades similares. Combinar té de hierbas con miel puede intensificar los beneficios antiinflamatorios, produciendo un doble efecto que a menudo resulta en un alivio considerable del dolor.
La menta, reconocida también por sus cualidades antiinflamatorias, puede ser útil, puesto que ofrece un efecto refrescante sobre la garganta.
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