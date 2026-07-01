Remedios para aliviar el dolor de garganta por irritación

Una densa nube de polvo del Sahara se está desplazando este martes sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los grupos sensitivos, particularmente personas con condiciones respiratorias, así como adultos mayores y niños pequeños, se exhorta a que limiten las actividades prolongadas al aire libre en el día de hoy y mañana.

Al afectarse la calidad del aire en Puerto Rico, es común que las personas sufran irritación o picazón de la garganta, al igual que los ojos.

Si se trata de un dolor, irritación o picazón leve, ciertas estrategias caseras podrían ofrecer alivio.

Algunas recomendaciones los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) son las siguientes:

Prueba con té caliente con limón, o con sopa caliente.

Mantén la garganta húmeda con pastillas o caramelos duros. No les dé pastillas para la garganta ni caramelos duros a los niños menores de 6 años.

Haz gárgaras con agua tibia con sal o utiliza trozos de hielo.

Los líquidos fríos o helados pueden aliviar el dolor. Los aerosoles para la garganta y los analgésicos de venta libre también pueden ayudar, incluyendo atomizadores para la irritación de la garganta.

Usa un humidificador o vaporizador, especialmente mientras duermes, para evitar que el aire se reseque demasiado.

Si el dolor de garganta persiste durante varios días, comunícate con un profesional de la salud.

Cómo hacer las gárgaras con sal

Si tienes la garganta irritada, Mayo Clinic sugiere hacer gárgaras con agua con sal para aliviar el dolor temporalmente. Disuelve de ¼ a ½ cucharadita de sal en un vaso de 8 onzas (237 ml) de agua tibia. Haz gárgaras y luego escupe, repite el procedimiento tres o cuatro veces al día.

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Lo más probable es que los niños menores de 6 años no puedan hacer gárgaras.

Otras recomendaciones

Las infusiones de hierbas, como la manzanilla, poseen propiedades similares. Combinar té de hierbas con miel puede intensificar los beneficios antiinflamatorios, produciendo un doble efecto que a menudo resulta en un alivio considerable del dolor.

La menta, reconocida también por sus cualidades antiinflamatorias, puede ser útil, puesto que ofrece un efecto refrescante sobre la garganta.