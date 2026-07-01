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Remedios para aliviar el dolor de garganta por irritación

Al afectarse la calidad del aire en Puerto Rico por una densa nube de polvo del Sahara, es común que las personas sufran irritación o picazón de la garganta

1 de julio de 2026 - 2:07 PM

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Si se trata de un dolor, irritación o picazón leve, ciertas estrategias caseras podrían ofrecer alivio. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Una densa nube de polvo del Sahara se está desplazando este martes sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

Los grupos sensitivos, particularmente personas con condiciones respiratorias, así como adultos mayores y niños pequeños, se exhorta a que limiten las actividades prolongadas al aire libre en el día de hoy y mañana.

Al afectarse la calidad del aire en Puerto Rico, es común que las personas sufran irritación o picazón de la garganta, al igual que los ojos.

Si se trata de un dolor, irritación o picazón leve, ciertas estrategias caseras podrían ofrecer alivio.

Algunas recomendaciones los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) son las siguientes:

  • Prueba con té caliente con limón, o con sopa caliente.
  • Mantén la garganta húmeda con pastillas o caramelos duros. No les dé pastillas para la garganta ni caramelos duros a los niños menores de 6 años.
  • Haz gárgaras con agua tibia con sal o utiliza trozos de hielo.
  • Los líquidos fríos o helados pueden aliviar el dolor. Los aerosoles para la garganta y los analgésicos de venta libre también pueden ayudar, incluyendo atomizadores para la irritación de la garganta.
  • Usa un humidificador o vaporizador, especialmente mientras duermes, para evitar que el aire se reseque demasiado.
  • Si el dolor de garganta persiste durante varios días, comunícate con un profesional de la salud.

Cómo hacer las gárgaras con sal

Si tienes la garganta irritada, Mayo Clinic sugiere hacer gárgaras con agua con sal para aliviar el dolor temporalmente. Disuelve de ¼ a ½ cucharadita de sal en un vaso de 8 onzas (237 ml) de agua tibia. Haz gárgaras y luego escupe, repite el procedimiento tres o cuatro veces al día.

Lo más probable es que los niños menores de 6 años no puedan hacer gárgaras.

Otras recomendaciones

Las infusiones de hierbas, como la manzanilla, poseen propiedades similares. Combinar té de hierbas con miel puede intensificar los beneficios antiinflamatorios, produciendo un doble efecto que a menudo resulta en un alivio considerable del dolor.

La menta, reconocida también por sus cualidades antiinflamatorias, puede ser útil, puesto que ofrece un efecto refrescante sobre la garganta.

Su nombre científico es Matricaria recutita y la parte más utilizada es la flor, ya que esta se emplea en infusiones, inhalaciones, baños de asiento y compresas. Es una de las hierbas medicinales más antiguas que hay, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.1. Molestias digestivas: Un estudio publicado en ‘Molecular Medicine Reports’ mostró que el extracto de manzanilla puede reducir la inflamación intestinal, aliviando las molestias del tracto digestivo. Debido a que contiene flavonoides, ácidos fenólicos y bisabolol, que son de gran ayuda a la hora de prevenir la distensión abdominal y los gases.10. Alivio de la garganta irritada: Debido a su acción antiinflamatoria y sedante, reduce el dolor de garganta y molestias asociadas al resfriado y gripe, de acuerdo con la información de los Institutos Nacionales de Salud.
1 / 11 | 10 beneficios de la manzanilla comprobados por la ciencia. Su nombre científico es Matricaria recutita y la parte más utilizada es la flor, ya que esta se emplea en infusiones, inhalaciones, baños de asiento y compresas. Es una de las hierbas medicinales más antiguas que hay, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.
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Polvo del SaharaServicio Nacional de Meteorologíadolor
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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