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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡En julio también se corre! Mira las carreras para este mes

Eventos con diversas distancias en Puerto Rico, desde 5k, 8k, 10k y hasta 15k, que puedes anotar en tu calendario para apoyar o disfrutar

1 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según tu acondicionamiento físico, puedes caminar, trotar o correr en estos eventos deportivos familiares. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Es probable que muchos durante este mes de julio salgan de vacaciones y pongan en pausa los entrenamientos físicos, incluyendo las carreras pedestres.

RELACIONADAS

Sin embargo, para quienes ejercitarse no está condicionado a estar de vacaciones, existen diversos eventos de carreras en los que pueden participar y disfrutar, incluyendo caminar y correr con tu mascota. ¡Anótalos en el calendario!

5k Fundación Gestos Positivos

Fecha: sábado, 4 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Coco Beach Grand Reserve, Río Grande

Registro: Sold out

5k Run the Coast @ Arecibo

Fecha: sábado, 4 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Marginal de Arecibo

Registro: Eventrid

5k Carrera Playa el Faro

Fecha: domingo, 5 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Arroyo

5k Aguas Termales 2026

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

Hora: 6:30 a. m.

Salida: Coamo

Registro: MiCarreraPR

5k La Isla Run Trip: Los Tubos

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Playa Los Tubos, Manatí

Registro: MiCarreraPR

10k del Carmen 2026

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Hatillo

Registro: MiCarreraPR

8k La Cima de El Yunque

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Río Grande

Registro: MiCarreraPR

https://www.facebook.com/munriogrande/posts/%EF%B8%8F-acepta-el-reto-del-8k-la-cima-de-el-yunquevive-una-experiencia-%C3%BAnica-entre-nat/1334303092214217/

5k CIES Puerto Rico

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Recinto Universitario deMayagüez, Mayagüez

Registro: MiCarreraPR

5k del Centro Buen Pastor

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Gobierno Municipal Ángel Rivera Rodríguez, Caguas

Registro: Eventivate

Kingdom 5K

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: El Gran Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado, Dorado

Registro: Eventivate

Summer Challenge 2026

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

Registro: MiCarreraPR

10k Festival del Mojo Isleño 2026

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Paseo Ladi, barrio Playa, Salinas

Registro: MiCarreraPR

La Carrera de la Fe 5k

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Plaza pública, Luquillo

Registro: MiCarreraPR

Maratón del Jíbaro 15k

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Plaza del Quinto Centenario, Morovis

Registro: Eventivate

3k Huellas de Vida y Esperanza

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parque Agroturístico de Dorado

Corre o camínalo con tu mascota.

Registro: iqgrouptickets

10K La Constitución – Edición 40

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Desde el sector Useras hasta la Calle Constitución, Santa Isabel

Registro: MiCarreraPR

Carrera 12K El Gigante

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Adjuntas

Registro: MiCarreraPR

5k Iglesia SAL: Sirve, Ama, Levanta

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Luquillo

Registro: MiCarreraPR

5K Santiago Apostol

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Loíza (Cancha bajo techo Barrio Las Cuevas)

Libre de costo

5k Running VIP - El Tony de Corozal

Fecha: domingo, 26 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Corozal

Registro: MiCarreraPR

5k Pachanga Fest

Fecha: domingo, 26 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Restaurante La Pachanga, Dorado

Registro: MiCarreraPR

5k Ruta Boricua Challenge

Fecha: viernes, 31 de julio de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

Registro: MiCarreraPR

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida:

Registro: MiCarreraPR

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida:

Registro: MiCarreraPR

Tags
Carrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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