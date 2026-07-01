¡En julio también se corre! Mira las carreras para este mes
Eventos con diversas distancias en Puerto Rico, desde 5k, 8k, 10k y hasta 15k, que puedes anotar en tu calendario para apoyar o disfrutar
1 de julio de 2026 - 11:10 PM
1 de julio de 2026 - 11:10 PM
Es probable que muchos durante este mes de julio salgan de vacaciones y pongan en pausa los entrenamientos físicos, incluyendo las carreras pedestres.
Sin embargo, para quienes ejercitarse no está condicionado a estar de vacaciones, existen diversos eventos de carreras en los que pueden participar y disfrutar, incluyendo caminar y correr con tu mascota. ¡Anótalos en el calendario!
Fecha: sábado, 4 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Coco Beach Grand Reserve, Río Grande
Registro: Sold out
Fecha: sábado, 4 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Marginal de Arecibo
Registro: Eventrid
Fecha: domingo, 5 de julio de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Arroyo
Fecha: sábado, 11 de julio de 2026
Hora: 6:30 a. m.
Salida: Coamo
Fecha: sábado, 11 de julio de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Playa Los Tubos, Manatí
Fecha: sábado, 11 de julio de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Hatillo
Fecha: domingo, 12 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Río Grande
Fecha: domingo, 12 de julio de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Recinto Universitario deMayagüez, Mayagüez
Fecha: domingo, 12 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Gobierno Municipal Ángel Rivera Rodríguez, Caguas
Fecha: domingo, 12 de julio de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: El Gran Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado, Dorado
Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026
Hora: 11:59 p.m.
Modalidad Virtual
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Paseo Ladi, barrio Playa, Salinas
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Plaza pública, Luquillo
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Plaza del Quinto Centenario, Morovis
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Parque Agroturístico de Dorado
Corre o camínalo con tu mascota.
Registro: iqgrouptickets
Fecha: sábado, 25 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Desde el sector Useras hasta la Calle Constitución, Santa Isabel
Fecha: sábado, 25 de julio de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Adjuntas
Fecha: sábado, 25 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Luquillo
Fecha: sábado, 25 de julio de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Loíza (Cancha bajo techo Barrio Las Cuevas)
Libre de costo
Fecha: domingo, 26 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Corozal
Fecha: domingo, 26 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida: Restaurante La Pachanga, Dorado
Fecha: viernes, 31 de julio de 2026
Hora: 11:59 p.m.
Modalidad Virtual
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida:
Registro: MiCarreraPR
Fecha: domingo, 19 de julio de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Salida:
Registro: MiCarreraPR
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