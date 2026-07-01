¡En julio también se corre! Mira las carreras para este mes

( Ramon "Tonito" Zayas )

Es probable que muchos durante este mes de julio salgan de vacaciones y pongan en pausa los entrenamientos físicos, incluyendo las carreras pedestres.

Sin embargo, para quienes ejercitarse no está condicionado a estar de vacaciones, existen diversos eventos de carreras en los que pueden participar y disfrutar, incluyendo caminar y correr con tu mascota. ¡Anótalos en el calendario!

5k Fundación Gestos Positivos

Fecha: sábado, 4 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Coco Beach Grand Reserve, Río Grande

Registro: Sold out

5k Run the Coast @ Arecibo

Fecha: sábado, 4 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Marginal de Arecibo

Registro: Eventrid

5k Carrera Playa el Faro

Fecha: domingo, 5 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Arroyo

5k Aguas Termales 2026

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

Hora: 6:30 a. m.

Salida: Coamo

5k La Isla Run Trip: Los Tubos

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

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Hora: 7:00 a.m.

Salida: Playa Los Tubos, Manatí

10k del Carmen 2026

Fecha: sábado, 11 de julio de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Hatillo

8k La Cima de El Yunque

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Río Grande

https://www.facebook.com/munriogrande/posts/%EF%B8%8F-acepta-el-reto-del-8k-la-cima-de-el-yunquevive-una-experiencia-%C3%BAnica-entre-nat/1334303092214217/

5k CIES Puerto Rico

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Recinto Universitario deMayagüez, Mayagüez

5k del Centro Buen Pastor

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Gobierno Municipal Ángel Rivera Rodríguez, Caguas

Kingdom 5K

Fecha: domingo, 12 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: El Gran Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado, Dorado

Summer Challenge 2026

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

10k Festival del Mojo Isleño 2026

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Paseo Ladi, barrio Playa, Salinas

La Carrera de la Fe 5k

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Plaza pública, Luquillo

Maratón del Jíbaro 15k

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Plaza del Quinto Centenario, Morovis

3k Huellas de Vida y Esperanza

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parque Agroturístico de Dorado

Corre o camínalo con tu mascota.

10K La Constitución – Edición 40

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Desde el sector Useras hasta la Calle Constitución, Santa Isabel

Carrera 12K El Gigante

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Adjuntas

5k Iglesia SAL: Sirve, Ama, Levanta

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Luquillo

5K Santiago Apostol

Fecha: sábado, 25 de julio de 2026

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Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Loíza (Cancha bajo techo Barrio Las Cuevas)

Libre de costo

5k Running VIP - El Tony de Corozal

Fecha: domingo, 26 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Corozal

5k Pachanga Fest

Fecha: domingo, 26 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: Restaurante La Pachanga, Dorado

5k Ruta Boricua Challenge

Fecha: viernes, 31 de julio de 2026

Hora: 11:59 p.m.

Modalidad Virtual

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida:

Registro: MiCarreraPR

Fecha: domingo, 19 de julio de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Salida: