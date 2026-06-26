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Por qué los expertos recomiendan inodoros curvos

Su forma particular ganó popularidad por los beneficios que algunos le atribuyen para la salud

26 de junio de 2026 - 11:10 PM

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La postura curva puede ayudar a reducir el esfuerzo al momento de ir al baño. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El inodoro es uno de los elementos más utilizados del hogar, pero pocas personas prestan atención a los detalles de su diseño. Sin embargo, especialistas en higiene y mantenimiento señalan que algunas características pueden influir en la limpieza, el consumo de agua e incluso en la comodidad de uso. Entre ellas, los modelos con formas curvas ganaron popularidad en los últimos años por las ventajas que ofrecen frente a otras opciones más tradicionales.

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Según explicaron desde la cuenta especializada @pisos_selectos, este tipo de inodoro fue diseñado para favorecer una postura más alineada con la posición natural del cuerpo. “A diferencia de los sanitarios comunes, este permite una posición en cuclillas que facilita la evacuación”, señalaron al presentar el modelo.

Además, destacaron que esta postura puede ayudar a reducir el esfuerzo al momento de ir al baño. “Reduce el esfuerzo y ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento y las hemorroides”, afirmaron. Por ese motivo, este diseño ganó popularidad entre quienes buscan alternativas orientadas al bienestar y la salud digestiva.

Cuál es el diseño que suele verse en baños públicos

Aunque la mayoría de las personas no les prestan demasiada atención, los inodoros de los baños públicos suelen tener una característica particular que los diferencia de los que se encuentran en los hogares. Se trata del asiento con una abertura en la parte frontal, una forma de herradura o de “U” que puede verse en aeropuertos, hospitales, restaurantes y centros comerciales de todo el mundo. Lejos de responder a una cuestión estética, este diseño tiene un propósito específico vinculado a la higiene y forma parte de normas sanitarias que se aplican desde hace décadas.

El diseño de los inodoros con abertura frontal, conocido como open-front toilet seat, no es una cuestión estética, sino una medida respaldada por normas de salud pública. De acuerdo con la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), este tipo de asiento es obligatorio en numerosos baños públicos debido a que ayuda a reducir el contacto con superficies potencialmente contaminadas y contribuye a mejorar las condiciones de higiene.

En esa línea, Hugo Aguilar, vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, explicó que la ausencia de la sección frontal disminuye la superficie de contacto entre la persona y el sanitario, reduciendo así el riesgo de exposición a bacterias y otros gérmenes. Además, especialistas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería destacan que este diseño también facilita la higiene íntima y evita el contacto innecesario con el asiento.

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Diseño de interioresbaño
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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