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Qué dice la psicología de las personas que prefieren comer solas

Lejos de los prejuicios sobre el aislamiento social, los especialistas analizan esta práctica como una estrategia de regulación emocional

24 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
... (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Sentarse a comer en soledad dejó de ser un estigma para transformarse en una elección recurrente. Si bien históricamente esta práctica fue asociada a la falta de compañía o al aislamiento social, la psicología del comportamiento propone una lectura diferente sobre este hábito cotidiano que gana terreno en restaurantes, oficinas y hogares.

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Según los especialistas, disfrutar de un almuerzo o cena sin interlocutores no refleja necesariamente una dificultad para socializar, sino que responde a una necesidad fisiológica y psicológica de gestionar el entorno inmediato tras una jornada cargada de interacción constante.

El desgaste emocional provocado por el trabajo o la vida urbana genera, en muchos casos, una sobreestimulación que requiere pausas conscientes. En este sentido, la psicología argumenta que dedicar un espacio a la alimentación en solitario actúa como una estrategia de regulación.

Se trata de un mecanismo para reducir el ruido externo, bajar los niveles de cortisol y permitir que el cerebro recupere su equilibrio interno. Por lo tanto, el individuo que elige este momento prioriza una suerte de recarga de batería social para enfrentar el resto de sus obligaciones con mayor claridad mental.

Es imperativo establecer una distinción fundamental entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La psicología clínica destaca que mientras el aislamiento involuntario suele derivar en sentimientos de malestar emocional, tristeza o percepciones negativas, la elección consciente de comer solo responde a un propósito positivo.

Es una forma de disfrute personal que permite desconectarse de las demandas de los demás y concentrarse en el propio bienestar. En este escenario, el acto de comer se convierte en un ejercicio de autocuidado.

Las comidas compartidas, si bien son indicadores tradicionales de bienestar social, no representan la única forma saludable de alimentarse. La creencia de que quien come solo es una persona antisocial es una idea que, según los expertos, pierde fuerza frente a la realidad de quienes buscan espacios de introspección para mitigar la fatiga mental.

Tags
PsicologíaSalud emocional
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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