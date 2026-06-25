Realizarán pruebas de VIH libre de costo: mira cuándo y dónde

Con motivo del Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH, el Centro Ararat realizará una serie de jornadas de pruebas rápidas gratuitas en distintos municipios de Puerto Rico para promover la prevención, la educación y el acceso a servicios de salud.

En momentos en que los avances médicos han transformado el VIH en una condición manejable para miles de personas, se destaca que el diagnóstico temprano continúa siendo una de las herramientas más importantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir nuevas transmisiones.

“El VIH ya no es la condición que muchas personas recuerdan de décadas pasadas. Hoy contamos con tratamientos altamente efectivos que permiten a los pacientes vivir vidas largas y saludables. Sin embargo, el primer paso sigue siendo conocer el diagnóstico a tiempo”, expresó el Dr. Iván Meléndez Rivera, fundador de Centro Ararat y médico tratante de VIH, en declaraciones escritas.

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Se estima que cerca de 16,000 personas viven con VIH en Puerto Rico. Aunque los avances en prevención y tratamiento han mejorado significativamente el panorama de la condición, expertos coinciden en que aún existen barreras relacionadas con el desconocimiento, el miedo y el estigma.

Uno de los cambios más significativos en el manejo del VIH ha sido la evidencia científica que confirma que las personas que reciben tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual, principio conocido internacionalmente como Indetectable = Intransmisible (I=I).

“Hoy también contamos con herramientas preventivas altamente efectivas, como la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), que ayuda a reducir significativamente el riesgo de adquirir VIH. La combinación de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno continúa siendo la mejor estrategia de salud pública”, añadió Meléndez Rivera.

Como parte de la conmemoración, Centro Ararat ofrecerá pruebas rápidas de VIH libres de costo, confidenciales y sin necesidad de cita previa en las siguientes localidades:

viernes, 26 de junio:

Centro Ararat en San Juan, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Centro Ararat en Ponce, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Centro Ararat en Arecibo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Plaza Municipal de Loíza, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

CDT de San José en San Juan, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

sábado, 27 de junio

CDT Sabana Llana, es San Juan, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

domingo, 28 de junio

Urbe Apie, en Caguas, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Según se informó, además de las pruebas, el personal de Centro Ararat ofrecerá orientación sobre prevención, acceso a PrEP, vinculación a tratamiento y otros recursos disponibles para la comunidad.