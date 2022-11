Haber sido diagnosticado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en septiembre del 2000, hizo que la vida de Daniel G. Garza cambiara radicalmente. Un rechazo que comenzó en su propio hogar, lo llevó también a sumirse en el consumo de drogas y de alcohol desmedido, pues ya lo había dado todo por perdido, incluso su propia vida.

Hijo de una familia conservadora, donde proliferaban los tabúes y los secretos, Daniel se llegó a convertir en la vergüenza de todos los que componían aquel lugar, que se supone que fuera su refugio, su hogar. El estigma y la no aceptación fue allí donde primero comenzó, donde llegó sentir que tenía marcada en su frente las letras VIH, y donde confiesa que se juzgaba a sí mismo.

“Mi diagnóstico era de sida (síndrome de inmnodeficiencia humana), porque mis células estaban tan bajas y el virus estaba tan alto, que ese fue el diagnóstico original. Como hijo de familia religiosa conservadora, que no hablábamos de sexo ni de sexualidad, tener un diagnóstico como el sida, al principio fue difícil para ellos entenderlo. Tardamos un par de años para que realmente entendieran mis papás lo que era el VIH y que con la pastilla no se me iba a quitar, sino que eran pastillas que tomaría de por vida”, dijo a El Nuevo Día este hombre oriundo de México y residente de California, quien aceptó lo difícil que podía ser llegar a tener una pareja sentimental al enterarse de la enfermedad que le aquejaba.

PUBLICIDAD

Fue su hermana la primera en tomar pasos para informarse un poco más acerca de lo que es el VIH y de conocerle más no solo como su hermano, sino como una persona que vivía con dicho virus. La relación entre ellos se tornó en una diferente y, por supuesto, con una temática distinta, por lo que Daniel narra que fue mucho lo que hubo que aprender, así como desaprender, para poco a poco ir dejando a un lado los preceptos establecidos a nivel cultural, religioso y social, que trataban de impedir que se aprendieran cosas nuevas con relación a su sexualidad y a su nuevo diagnóstico.

“Desde el momento en que yo me entero que soy VIH positivo, en mi mente me di permiso de continuar en ese camino de drogas y alcohol porque no veía un futuro en mi vida. En el 2007, entro a la meditación y mi mundo cambia, encuentro otra vez mi religión, encuentro mi espiritualidad, me encuentro yo y vi el abogar y el activismo por otro lente”, manifestó el también actor y comediante.

Cuando ya todo iba bastante encaminado, en el 2015 un cáncer anal llegó a tocar su puerta. Sin embargo, hoy con un “estoma” (una abertura artificial en el cuerpo para permitir el paso de orina y heces) y una “bolsita” afirma que es sobreviviente y que continúa al frente para llevar a cabo lo que se ha convertido en su misión.

“Son cosas que fueron difíciles porque no las esperas. No sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Y después de tantos años viviendo y luchando para estar sano con el VIH. A veces esas cosas parecen montañas difíciles de alcanzar, pero aquí estamos”, dijo entusiasmado.

PUBLICIDAD

Desde aquel diagnóstico de VIH ya han pasado 22 años, en los que acepta que, aunque trajo tragos amargos, también ha traído muchas cosas positivas, como lo ha sido el abogar e ir rompiendo los estigmas, además de ser activista, embajador para campañas ha viajado para promover y agitar las conversaciones en favor de todas aquellas personas que viven con VIH, e instar a otros a que también lo hagan.

“Lo positivo es que son 22 años de experiencia, que tal vez no los he pasado en un salón de clases estudiándolo, pero lo he pasado en oficinas, trabajando, haciendo presentaciones, hablando en escuelas y contando mi historia. Viviendo noches en las que tomaba mis pastillas y lloraba, donde te levantas y a veces te duele la cabeza. Te sientes mal cuando conoces a un chico nuevo que quiere salir y se entera (de que tienes VIH) y ya no te vuelven a hablar. O sea, toda una novela mexicana ha sido mi vida, pero realmente no lo cambiaría por nada, porque he hecho de mi diagnóstico una vida personal y una vida profesional, y no cambiaría nada ahorita”, aseguró.

Como portavoz sigue tocando vidas en personas que están pasando por su misma situación. Y que cuando Daniel sube a un escenario a contar su historia y a hablar sobre cómo se vive con el VIH, está claro de que no puede cambiar todo de repente, pero de lo que sí está claro es que siembra al menos una semilla.

“Una de las cosas más bonitas de ser embajador, de abogar, de ser activista, de ser portavoz de una campaña como lo es Positive Fearless y ser parte de ‘Braves Talks’, con las que me digo a veces, ‘vas a hacer tu trabajo, ve habla, ya tienes tus notas, estás listo. Perfecto. ¡Acción! Hablas, haces tu oración, terminas, te aplauden, agradeces y dices, ‘ya terminé, me voy’. Cuando te bajas, se te acerca alguien que jamás has conocido, te agarran la mano y te dicen ‘lo que acabas de decir cambió mi vida’. Y no te sueltan la mano y ves en la cara y en los ojos esa luz de esperanza, y el regreso a la fe. Cuando regreso a mi cuarto, confirmo que por eso hago lo que hago”, destacó.

PUBLICIDAD

Una de sus prácticas favoritas es la de regalar corazones de piedritas en cada conferencia que ofrece. Esto no solamente le da la oportunidad de compartir algo que a Daniel le gusta mucho, sino que le da la oportunidad de conocer gente que nunca hubiera conocido. “Cuando les das esa piedrita, ese corazoncito, te cuentan sobre algo que dije, así fuera un chiste, que les llenó de esperanza. Ahí es donde vale los 22 años que llevo en esta carrera”, añadió.

Así también lo hizo en la Convención de Estados Unidos de VIH/SIDA (USHA, en inglés), llevada a cabo del 8 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde fue uno de los seis embajadores del programa “Positevely Fearless”, con el que formó parte de los “Braves Talks”, con las que insta a tener conversaciones llenas de valentía.

“Yo sé que con decir ten las pláticas valientes, no puedo cambiar todo en un momento, pero si podemos simplemente sembrar una semilla, ya vamos por buen camino. Tener esas pláticas valientes son a veces sobre sexo, sexualidad, diversidad, identidad y vivir positivamente, pero también a vivir sin miedo, a tomar oportunidades y esos riesgos que te van a ayudar a avanzar tu vida. No quiero presumir y ponerme por delante, pero a mí al principio hubo gente que me ayudó a tomar eso primeros pasos. Es por eso que estoy donde estoy hoy. Una de mis frases favoritas es, ‘si tú piensas que yo puedo, yo sé que puedo’. Hubo mucha gente que, aun cuando pesaba 110 libras y estaba en la cama, y ya me estaban dando por ido, siempre hubo alguien que me dijo: ‘tú puedes sobresalir, tú no eres simplemente VIH, tú no eres simplemente cáncer. Eres mucho más que eso. Inocentemente me la creí y aquí estoy hoy”, alentó.