Repercusiones del escándalo de Nvidia podrían frenar el entusiasmo por el auge de la IA

La sorprendente dimisión del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha causado un gran revuelo en el sector tecnológico a nivel mundial, con fabricantes rivales de chips ansiosos por aprovechar la incertidumbre y otros preguntándose si la salida de uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial enfriará el entusiasmo en torno a esta tecnología capaz de cambiar la civilización.

Huang, que dimitió el jueves tras conocerse las noticias sobre sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china, era la figura más destacada de una empresa que domina el mercado de los chips informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. En marzo había pronosticado que Nvidia se enfrentaría a una cartera de pedidos de chips por valor de un billón de dólares hacia finales de año, duplicando su estimación del año anterior.

Nvidia, pieza clave en el auge de la IA, se alterna con Apple como la empresa más valiosa de Wall Street y ha realizado importantes inversiones en otras empresas de inteligencia artificial.

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1 / 8 | Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías. Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. - Press Kit 1 / 8 Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. Press Kit Compartir

Algunos de sus principales competidores, como Broadcom, Intel y Advanced Micro Devices, registraron una subida en el valor de sus acciones el jueves tras la salida de Huang, mientras los inversores anticipaban que sus clientes buscarían diversificar sus proveedores. Al final, según los analistas, esto podría no ser algo malo.

“Esto podría convertir lo que, en la práctica, ha sido un monopolio en una nueva carrera de caballos, a medida que los competidores se apresuran a satisfacer la creciente demanda”, afirmó Bret Greenstein, director de IA de la consultora global West Monroe. “Nvidia no creó esa demanda, y un cambio en este segmento del mercado podría, en última instancia, diversificar la cadena de suministro, ofrecer más opciones a los clientes y fortalecer el sector de la IA en general en los próximos años”.

Los fabricantes y diseñadores de chips de la competencia ven una oportunidad

Nvidia se situó rápidamente a la cabeza al adaptar sus conjuntos de chips —conocidos como unidades de procesamiento gráfico o GPU— para que pasaran de utilizarse en videojuegos a contribuir al entrenamiento de potentes sistemas de inteligencia artificial. La demanda se disparó mientras las empresas tecnológicas se apresuraban a conseguir más chips para montar y poner en marcha sistemas de IA.

En sus informes anuales, Nvidia ha señalado como competidores a Advanced Micro Devices (AMD), Intel, Broadcom y empresas de servicios en la nube como Google, Amazon y Microsoft. Aunque estos otros actores están consolidados y gozan de prestigio en el sector por sus chips, llevan tiempo intentando alcanzar a Nvidia.

Infidelidad y espionaje: el escándalo que sacude a Nvidia Lo que comenzó como una supuesta infidelidad terminó escalando hasta convertirse en un posible caso de espionaje internacional.

Nvidia ha llevado la delantera desde el principio y, en cuanto un competidor lanza un producto igual de bueno, Nvidia saca al mercado el siguiente chip, aún mejor, explicó Jay Aldebert, director de crecimiento de International Services Inc. “Nadie se queda quieto”, comentó.

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Aunque las acciones de algunos de sus competidores subieron el jueves, “sus beneficios serán menores que las pérdidas de Nvidia”, afirmó Chester Spatt, profesor de finanzas en la Universidad Carnegie Mellon. Pero también anticipó que los compradores de chips podrían volverse “mucho más reacios a concentrar sus compras en un único proveedor”.

El incidente seguramente llevará también a los responsables políticos a buscar controles de exportación más estrictos sobre los chips fabricados en Estados Unidos, pero eso podría beneficiar al fabricante chino de chips Huawei, otro competidor de Nvidia. Lizzi C. Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute, afirmó que sospecha que las empresas chinas de inteligencia artificial podrían acelerar sus esfuerzos para asegurarse capacidad de cálculo en el extranjero antes de que se endurezcan los controles.

“Los fabricantes chinos de chips ya se han beneficiado de los problemas de Nvidia, pero los desarrolladores de IA de China dependen en gran medida del ecosistema de Nvidia”, señaló. “Esto podría suponer tanto una oportunidad como un quebradero de cabeza para China”.

Huang desempeñó un papel desproporcionado como divulgador de la IA

Aunque Huang no es la única figura destacada en el ámbito de la inteligencia artificial —también están, entre otros, Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de Google, y el ganador del Premio Nobel Geoffrey Hinton—, ha ejercido una gran influencia. Como defensor de la industria con estatus de celebridad, que cuenta con la atención y el respaldo del presidente Donald Trump, ha abogado por una regulación flexible del sector y se ha mostrado optimista sobre el potencial de la IA para transformar la sociedad, generando un crecimiento económico más rápido y más avances científicos.

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“La dimisión de Jensen Huang supone un momento decisivo para Nvidia, que ahora tiene que demostrar que puede mantener su liderazgo en IA sin el líder que, en gran medida, fue responsable de forjarlo”, afirmó Asa Hiken, analista sénior de la consultora eMarketer. “Y dada la fuerte dependencia del sector de la IA, en general, de los chips de Nvidia, la salida de Huang genera incertidumbre mucho más allá de la propia empresa”.

Lee, del Asia Society Policy Institute, señaló que las repercusiones de su marcha se dejarán sentir en todo el ecosistema de la inteligencia artificial.

“Obviamente, el liderazgo tecnológico de Nvidia no va a desaparecer, pero Huang había desempeñado un papel desproporcionado como su principal estratega, negociador y —algo muy importante— defensor político, con un acceso privilegiado tanto a Washington como a Pekín”, señaló Lee. “Esto ocurre en un momento crítico, cuando los mercados ya están cuestionando la sostenibilidad del gasto masivo en IA”.

Los acuerdos de “financiación circular” de Nvidia reparten el riesgo

Las relaciones de Huang en el sector tecnológico se tradujeron en numerosas alianzas e inversiones de Nvidia en empresas que compran sus chips. Colette Kress, la directora financiera de la empresa, que ahora ocupa el cargo de directora ejecutiva interina, ha sido una pieza clave en esa estrategia, que se encuentra ahora bajo un intenso escrutinio debido a que el escándalo y la dimisión han sacudido al mercado.

CoreWeave, que compra chips de Nvidia y luego alquila a sus clientes el acceso a ellos a través de la nube, cerró el jueves con una caída de casi un 7 %. Nvidia tiene una participación de alrededor del 13 % en la empresa.

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Es probable que los equipos directivos de las empresas del sector pasaran gran parte del jueves en reuniones para intentar definir un “plan de contingencia” para parte de su financiación, afirmó Aldebert, quien calificó la práctica de la financiación circular de “incestuosa”.

Muchos expertos seguirán de cerca lo que supone la salida de Huang y sus consecuencias para las próximas salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial, como la de Anthropic, valorada en 1.3 billones de dólares.

Esto se produce, además, tras unas elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos marcadas por la hostilidad hacia los centros de datos, en las que resultaron vencedores muchos demócratas que prometen adoptar posturas más agresivas en materia de regulación de la inteligencia artificial.

“Todo esto está muy interrelacionado y creo que el mes que viene veremos muchas dinámicas interesantes a medida que evolucione la situación”, afirmó Greenstein, de West Monroe.

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La periodista económica de The Associated Press, Mae Anderson, desde Nueva York, ha colaborado en esta noticia.

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