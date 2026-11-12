Renuncia el CEO de Nvidia tras escándalo de espías

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunció el jueves luego de que una aventura extramarital generara preocupaciones de seguridad nacional.

La empresa nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina. Actualmente, Kress ocupa los cargos de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

Huang enfrentó crecientes llamados a renunciar tras conocerse su aventura con una presunta espía china. El miércoles por la noche, informes de medios de comunicación señalaron que Huang también había mantenido otra relación extramarital con una empleada de Nvidia que estaba bajo su supervisión.

Las acciones de Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo, cayeron un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado del jueves.

1 / 8 | Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías. Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. - Press Kit 1 / 8 Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. Press Kit Compartir

En la mañana del jueves se reportó que Megaspeed, la empresa de centros de datos en el centro del escándalo, se comprometió a cooperar con la investigación iniciada por el gobierno federal sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

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En su primera declaración desde que estalló el escándalo, Megaspeed International, cuya sede está en Singapur, afirmó el jueves que se toma “extremadamente en serio” su obligación de cumplir con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

Los detalles sobre la aventura de Huang con la exejecutiva de Megaspeed no están claros.

“Megaspeed está comprometida a colaborar de manera constructiva y transparente con el Gobierno de Estados Unidos”, señaló la declaración firmada por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, quien también utiliza el nombre de James Tan.

Nvidia ha dicho que no tiene “razones para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos de la empresa, pero que su investigación examinaría toda la información disponible.

Los detalles sobre la aventura de Huang con la mujer no están claros. The New York Times informó que se trataba de Alice Huang, quien también utiliza el nombre de Huang Le y era una alta ejecutiva de Megaspeed. La empresa destaca en su sitio web una alianza con Nvidia. Ambos no tienen parentesco.

El mes pasado, The New York Times informó que las agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que Huang había desarrollado una estrecha relación con Alice Huang y determinaron que ella transmitía información directamente a Beijing. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el FBI estaba investigando el asunto.

Megaspeed enfrentó el año pasado señalamientos de que enviaba ilegalmente a China chips informáticos avanzados de Nvidia, pero en diciembre afirmó que no había «pruebas» de tales exportaciones. Singapur también ha dicho que investiga esas acusaciones.

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China ha negado haber participado en un intento por involucrar a Huang en una operación de espionaje. Huang dirige una de las empresas más valiosas del mundo. Nvidia se ha convertido en líder en la fabricación de chips que impulsan la inteligencia artificial, y Huang ha presionado a Washington para que flexibilice las restricciones a la venta de chips de Nvidia a China. En enero, obtuvo la aprobación de Trump para vender a China sus chips H200.

En su declaración del jueves, Megaspeed dijo que ha cooperado con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre las exportaciones de tecnología, y que estaba dispuesta a “cooperar plenamente con cualquier otra autoridad pertinente del Gobierno estadounidense”.

La empresa indicó que contrató a un bufete de abogados estadounidense para realizar un «inventario exhaustivo» de sus chips informáticos y verificar sus controles de exportación.

“Megaspeed recibe con agrado la supervisión gubernamental pertinente y está comprometida a demostrar, mediante acciones concretas, que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables”, señaló.

Además de las interrogantes sobre la seguridad nacional, las finanzas de Megaspeed también han generado atención. Sus activos totales aumentaron aproximadamente 90 veces entre finales de 2023 y 2024, hasta alcanzar casi $3,000 millones, según los registros corporativos de Singapur.