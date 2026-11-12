Asciende a cinco la cifra de muertos por el colapso de edificio en Brooklyn mientras continúan las labores de rescate

Los bomberos recuperaron durante la madrugada del jueves los cuerpos de otras tres personas que murieron tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn, ocurrido junto a un área de construcción, lo que elevó a cinco la cifra de fallecidos. Mientras tanto, los rescatistas continuaban removiendo los escombros en busca de otras personas que pudieran estar atrapadas bajo los restos de la estructura.

Al menos 17 personas fueron hospitalizadas debido a las heridas sufridas, cuatro de ellas en condición crítica, luego de que el edificio colapsara el miércoles por la tarde. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York confirmó las tres muertes adicionales. Los otros dos fallecimientos habían sido reportados el miércoles.

Decenas de bomberos y policías, equipados con picos y sierras eléctricas, trabajaron durante toda la noche sobre los escombros. Los equipos abrieron espacios entre los restos de la estructura para rescatar a personas cubiertas de polvo que quedaron atrapadas bajo montones de madera retorcida y ladrillos.

1 / 17 | 📸 En el interior del colapso: recatistas en la escena de edificio caído en Nueva York. Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. - Ryan Murphy 1 / 17 📸 En el interior del colapso: recatistas en la escena de edificio caído en Nueva York Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. Ryan Murphy Compartir

Los rescatistas también utilizaron perros para olfatear y localizar posibles sobrevivientes.

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“Esta ha sido una situación extremadamente desafiante y cambiante, con escombros inestables que debemos sortear y peligrosos espacios vacíos debajo de la superficie”, expresó el miércoles el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa. “Este es precisamente el tipo de rescate para el que se entrena el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY)”.

La causa del derrumbe permanecía bajo investigación. Sin embargo, el comisionado de Edificios de la ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, señaló que, al momento del colapso, trabajadores de construcción excavaban un terreno baldío contiguo para levantar un nuevo edificio.

Gran parte de los escombros del inmueble derrumbado, una estructura de uso mixto con apartamentos en los pisos superiores y locales comerciales en la planta baja, terminó en una enorme pila dentro de la excavación donde se realizaban los trabajos.

Otro edificio que compartía una pared con la estructura colapsada permaneció en pie, aunque perdió parte de uno de sus muros, lo que dejó expuestas varias de sus habitaciones, incluido un dormitorio y armarios llenos de ropa.

Unos 250 bomberos trabajaban en la escena, indicó Mamdani.

El miércoles por la noche, los bomberos rescataron a una mujer que todavía estaba viva y podía moverse, luego de encontrarla en un agujero que habían abierto entre los escombros. La mujer fue colocada en una camilla y trasladada rápidamente a una ambulancia que esperaba en el lugar. A medida que avanzaba la noche, otras personas también fueron rescatadas de debajo de los restos del edificio.

Las autoridades informaron que siete de los afectados eran menores de edad, aunque no precisaron si alguno figuraba entre las víctimas mortales.

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La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, describió las labores de rescate como un trabajo “peligroso y arriesgado”.

“Cada movimiento está cuidadosamente coordinado”, sostuvo.

Un bombero sufrió heridas leves, informaron las autoridades.

El miércoles se dejaron mensajes telefónicos y correos electrónicos solicitando comentarios al arquitecto, al propietario del inmueble y al contratista general que figuran en los registros municipales como responsables del proyecto de construcción.

Anderson Velez, uno de los residentes del edificio derrumbado, relató al New York Post que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada de su esposa, quien le informó que ella y sus dos hijos, de 7 y 2 años, habían quedado atrapados entre los escombros.

“Me llamó cuando el edificio se derrumbó. Ella estaba adentro y tenía escombros encima. Gritaba pidiendo que alguien la ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada”, contó.