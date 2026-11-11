Colapsa un edificio en Nueva York y deja a personas atrapadas bajo los escombros
Los bomberos recibieron una llamada en la tarde del miércoles para atender un incidente en una obra de tres pisos
11 de noviembre de 2026 - 6:31 PM
11 de noviembre de 2026 - 6:31 PM
Varias personas quedaron atrapadas el miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el departamento de bomberos.
Los bomberos recibieron una llamada a eso de las 4:00 p.m. para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre los escombros.
El derrumbe ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción.
Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los escombros, antes de retirarla en una camilla.
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