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Colapsa un edificio en Nueva York y deja a personas atrapadas bajo los escombros

Los bomberos recibieron una llamada en la tarde del miércoles para atender un incidente en una obra de tres pisos

11 de noviembre de 2026 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Varias personas quedaron atrapadas el miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el departamento de bomberos.

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Los bomberos recibieron una llamada a eso de las 4:00 p.m. para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre los escombros.

El derrumbe ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción.

Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los escombros, antes de retirarla en una camilla.

Tags
Nueva YorkAccidentes
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