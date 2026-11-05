Seis personas mueren tras incendiarse una vivienda de dos pisos en Nueva York

Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras nueve resultaron heridas, entre ellas tres bomberos y dos policías, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Más de 200 socorristas acudieron rápidamente al incendio en el edificio adosado en Brooklyn, en el vecindario de Sunset Park. Aún no se ha determinado la causa.

“Al llegar, había fuego en todos los pisos”, dijo Kevin Woods, jefe de operaciones contra incendios del Departamento de Bomberos, en una conferencia de prensa cerca de la vivienda de madera, que lucía seriamente carbonizada. “Fuego saliendo por cada ventana, recibiéndonos en la puerta principal”.

Los bomberos rescataron a cuatro personas, ingresando por una entrada trasera en la vivienda de dos unidades para rescatar a dos de ellas que estaban atrapadas detrás de rejas en las ventanas de la vivienda, dijo. Una escalera se derrumbó parcialmente dentro de la vivienda, añadió.

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El fuego, que también dañó una vivienda contigua, fue controlado en unas 3 horas. Ocho vecinos fueron retirados de la zona y fueron llevados a hoteles. Woods explicó que el fuego se propagó a una vivienda adosada contigua, aunque también se podían ver daños en el exterior de la vivienda adosada del otro lado del edificio incendiado.

Las viviendas adosadas comparten muros y áreas exteriores comunes y por lo general se construyen en bloques. Funcionarios de bomberos dijeron que la vivienda de Sunset Park era una de un bloque de 25 viviendas de estructura de madera.

“Fue un incendio devastador”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en la conferencia de prensa. “Tomará mucho tiempo para que este vecindario llore a los vecinos que perdió esta mañana y para recuperarse de este inmenso dolor”.

Las nueve personas que resultaron heridas se esperaba que sobrevivieran, entre ellas los tres bomberos y dos policías que sufrieron heridas leves, señaló el Departamento. No se han dado a conocer los nombres.

Los incendios mortales en viviendas no son poco comunes, aunque el número de muertos en el incendio de Brooklyn fue inusualmente alto. Un incendio en una casa adosada en Chicago el mismo día que el incendio de Brooklyn mató a cuatro personas, entre ellas un adolescente.

La Administración de Incendios de Estados Unidos señala que al menos 1,555 personas han muerto en incendios en viviendas este año.

Entre ellas había una mujer amish y sus seis hijos, que murieron en un incendio de vivienda de rápida propagación en abril en una zona rural de Pensilvania.

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El mes pasado, cinco personas, entre ellas cuatro niños, murieron en un incendio en una casa móvil en Canton, Texas.

Y en Riverdale, Utah, un hombre y sus cuatro hijos murieron el 1 de octubre en un incendio en una vivienda iniciado por una regleta de enchufes que se sobrecalentó, de acuerdo con autoridades.

Los inspectores de incendios investigan el caso. En el lugar se encontró una batería de iones de litio, pero de momento se desconoce si estaba relacionada con la causa del incendio, indicó el Departamento.

La vivienda fue construida en 1915, según los registros de propiedad de la ciudad.

La semana pasada, un incendio provocado por la batería de una bicicleta eléctrica mató a cuatro personas en el Bronx. Es uno de más de 400 incendios en la ciudad que este año se han vinculado a baterías de iones de litio, lo que ha provocado al menos seis muertes y más de 70 heridos, según funcionarios de bomberos.

Los registros de la ciudad muestran que el edificio fue vendido por una familia hace unos años a una empresa llamada One Golden Sunshine Corp. Quejas presentadas ante el departamento de edificios de la ciudad en 2025 afirmaban que el nivel del sótano de la vivienda estaba siendo convertido ilegalmente en un apartamento y que se estaban realizando obras sin permiso durante un mes.