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Fallece conductor que impactó un poste de concreto en Las Piedras

El hombre, de 54 años y residente de Humacao, perdió el control del vehículo mientras transitaba por la carretera PR-31

12 de noviembre de 2026 - 6:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce investigan el accidente vehicular. (Archivo)
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao investigan el accidente vehicular.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un conductor de 54 años falleció la noche del miércoles tras perder el control del vehículo e impactar contra un poste de concreto en el kilómetro 19.9 de la carretera PR-936, en la intersección con la PR-31, en Las Piedras.

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Según la investigación preliminar de la Policía, Tryone Nieves Martínez, residente de Humacao, transitaba por la carretera PR-31 en dirección a Las Piedras a una velocidad mayor que la permitida por ley. Al llegar a la intersección con la PR-936, perdió el control del vehículo.

A raíz del incidente, el automóvil, un Mazda Protegé del año 2000, se salió del carril e impactó de frente contra un poste de concreto. El conductor sufrió heridas de gravedad.

Paramédicos que llegaron a la escena atendieron al hombre y certificaron que no presentaba signos vitales.

El agente José Rivera Lozada, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, y el fiscal Israel A. Umpierre Chaar tienen a cargo la investigación.

Tags
Breaking NewsPuerto RicoLas PiedrasPolicía de Puerto Rico
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Redacción El Nuevo Día
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