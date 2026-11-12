Fallece conductor que impactó un poste de concreto en Las Piedras
El hombre, de 54 años y residente de Humacao, perdió el control del vehículo mientras transitaba por la carretera PR-31
12 de noviembre de 2026 - 6:43 AM
12 de noviembre de 2026 - 6:43 AM
Un conductor de 54 años falleció la noche del miércoles tras perder el control del vehículo e impactar contra un poste de concreto en el kilómetro 19.9 de la carretera PR-936, en la intersección con la PR-31, en Las Piedras.
Según la investigación preliminar de la Policía, Tryone Nieves Martínez, residente de Humacao, transitaba por la carretera PR-31 en dirección a Las Piedras a una velocidad mayor que la permitida por ley. Al llegar a la intersección con la PR-936, perdió el control del vehículo.
A raíz del incidente, el automóvil, un Mazda Protegé del año 2000, se salió del carril e impactó de frente contra un poste de concreto. El conductor sufrió heridas de gravedad.
Paramédicos que llegaron a la escena atendieron al hombre y certificaron que no presentaba signos vitales.
El agente José Rivera Lozada, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, y el fiscal Israel A. Umpierre Chaar tienen a cargo la investigación.
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