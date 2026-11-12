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De la corte de los Románov a la subasta: un zafiro imperial se vende por $4.9 millones

La emperatriz viuda María Fiódorovna, madre del zar Nicolás II, lució la pulsera en el Baile del Palacio de Invierno de 1903

12 de noviembre de 2026 - 7:43 AM

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Un empleado de Sotheby's muestra la pulsera de zafiros, cristal de roca y diamantes, de gran belleza e importancia histórica, durante una exposición previa en Sotheby's, en Ginebra (Suiza). (Martial Trezzini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un zafiro que perteneció a los Románov, de casi 198 quilates y montado en una pulsera cubierta de diamantes, se vendió en subasta por más de 4.1 millones de francos suizos ($4.9 millones), muy por encima del rango de precios previsto, informó Sotheby’s.

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El zafiro en forma de cojín, atribuido a propiedad de la familia imperial rusa, fue presentado como una piedra muy rara y se esperaba que alcanzara entre 850,000 y 1.7 millones de francos (entre uno y dos millones de dólares) en la subasta celebrada en Ginebra el miércoles por la noche.

El comprador, un coleccionista privado, no fue identificado.

El zafiro de Ceilán, de 197,80 quilates y que procedía probablemente del Imperio mogol en el sur de Asia, llegó a formar parte de las joyas imperiales de Rusia en el siglo XIX y es una de las gemas más importantes que se conservan de la corte rusa.

La emperatriz viuda María Fiódorovna, madre del zar Nicolás II, lució el zafiro en el Baile del Palacio de Invierno de 1903, “ampliamente considerado el último gran espectáculo de la Rusia imperial e inmortalizado en algunas de las imágenes más icónicas de la corte Románov”, señaló la casa de subastas.

Sotheby’s indicó que, tras la Revolución rusa, el zafiro quedó registrado en el inventario antes de pasar formar parte de las ventas de dispersión de los tesoros imperiales organizadas por el gobierno soviético.

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