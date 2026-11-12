Bajo advertencia de calor todo Puerto Rico en pleno inicio de temporada navideña
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió además que hay riesgo moderado de corrientes marinas en las costas
12 de noviembre de 2026 - 8:49 AM
12 de noviembre de 2026 - 8:49 AM
Puerto Rico volverá a experimentar altas temperaturas este jueves, luego de que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitiera una advertencia de calor para todos los municipios del archipiélago debido a la combinación de la dirección del viento y los niveles de humedad.
Una advertencia de calor se emite cuando el nivel de la sensación térmica estará elevado y se le exhorta a las personas a mantenerse hidratados y fuera de la exposición directa del sol.
“La advertencia de calor estará en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cubre lo que viene siendo todo Puerto Rico, Vieques y Culebra”, detalló la meteoróloga del SNM, Mariangelis Marrero.
De acuerdo a Marrero, el mayor potencial de lluvia para el día será durante la tarde.
“Se espera que se concentre más bien en los municipios sur y sureste de Puerto Rico a partir de las 2:00 p.m.”, destacó.
Por otra parte, el aumento gradual de los vientos dejará en efecto un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa oeste, norte y este de Puerto Rico, al igual que para las playas de Vieques y Culebra.
“Ya para mañana estarían todas las aguas y todas las playas de Puerto Rico (estarán) cubiertos por un riesgo moderado de corrientes marinas porque los vientos deben aumentar”, informó Marrero.
🌡️⚠️ Heat Advisory | Advertencia de Calor— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 12, 2026
⏰ Until Thu Nov 12, 5:00 PM AST | jue, 12 nov, 5:00 p. m. AST
Stay hydrated and limit strenuous outdoor activity. | Manténgase hidratado y limite la actividad física intensa.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/irtaLzT1x5
Se espera que las condiciones de calor también perduren el viernes debido a la dirección de los vientos que estará arrastrando más humedad y calor tropical sobre la región.
En la tarde del miércoles, el SNM reportó que Puerto Rico alcanzó un nuevo récord de temperatura máxima en San Juan cuando se registró 93 grados Fahrenheit, sobrepasando la marca original de 91 en 2019. Este fue el segundo día consecutivo que se lograba establecer un nuevo récord.
Los expertos apuntaron anteriormente a este medio que diciembre es la temporada pico del fenómeno de El Niño, lo que redundaría en condiciones de calor extremo para Puerto Rico al menos hasta otoño de 2027. Entre algunos de los efectos que también pudiesen verse para las navidades, resaltaron la falta de eventos significativos de lluvia que ayuden a mantener los niveles de agua de los embalses de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
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