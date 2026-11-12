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Por determinarse la causa y manera de muerte de miembro del comité municipal del PNP en Guayama

El ICF realizó la autopsia, pero confirmó que faltan otros análisis periciales

12 de noviembre de 2026 - 9:24 AM

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José Juan Rivera Leoto, de 33 años. (Facebook)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que el miércoles se realizó la autopsia del modelo y miembro del comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guayama, José Juan Rivera Leoto, de 33 años.

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Sin embargo, la causa y manera de muerte de Rivera Leoto -quien también laboraba en la Administración de Familias y Niños (ADFAN), adscrita al Departamento de la Familia- está pendiente de otros análisis periciales.

“La autopsia fue realizada ayer (miércoles). La causa y manera de muerte está pendiente de otros análisis periciales”, indicó el ICF en declaraciones escritas.

La querella presentada ante la Policía de Puerto Rico refleja que fue la madre de Rivera Leoto quien lo encontró sin vida, durante la mañana del martes, en su residencia, ubicada en la carretera PR-3, del municipio de Guayama.

El cuerpo fue hallado bocabajo, sobre el piso de su residencia, entre una habitación y el área de la cocina. Los paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas certificaron que no presentaba signos vitales.

La División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones (CIC) de Guayama documentó la escena con 48 fotografías y se espera por los resultados de autopsia para conocer las causas de su repentina muerte.

La agente Joseira Ortiz, adscrita a la División de Homicidios y la fiscal Lorein Acevedo investigaron la escena.

La muerte de Rivera Leoto provocó muchos mensajes de condolencias en redes sociales, incluyendo el del senador del Distrito de Guayama del PNP, Wilmer Reyes Berríos.

“Con profundo pesar recibo la noticia de la repentina partida de José Juan Rivera Leoto. José Juan fue un servidor público ejemplar, siempre dispuesto a ayudar, comprometido con nuestra gente, el servicio gubernamental y nuestro Partido Nuevo Progresista. Este año tuvimos el honor de reconocerlo como Servidor Público Destacado de nuestro Distrito Senatorial de Guayama, un reconocimiento más que merecido por su entrega y vocación de servicio”, dijo Reyes.

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Breaking NewsInstituto de Ciencias Forenses PNPSeguridadCICPolicía de Puerto Rico
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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