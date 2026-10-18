Aguaceros y tronadas podrían provocar inundaciones esta tarde en Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó una mañana calurosa para este domingo, seguida de aguaceros y tronadas durante la tarde que podrían afectar sectores del interior y el norte-noroeste de Puerto Rico.

Según el informe de discusión del tiempo, actualizado a las 2:35 a.m., el calor afectará principalmente a las personas sensibles a las altas temperaturas durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

“La mañana será calurosa, especialmente para personas sensibles al calor. Desde el mediodía, el calor diurno y las brisas marinas favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en el interior y norte-noroeste de Puerto Rico. Algunos aguaceros podrían ser fuertes y provocar acumulaciones de lluvia importantes en poco tiempo”, detalló la agencia.

El desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde responderá al calentamiento diurno, la convergencia de las brisas marinas y los efectos del terreno, explicó el SNM.

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Además, los vientos débiles podrían provocar que los sistemas se desplacen lentamente, lo que aumentaría la posibilidad de acumulaciones de lluvia localmente elevadas.

El riesgo de inundaciones y rayos continuará hasta el lunes y comenzará a disminuir a mediados de semana. Sin embargo, podría aumentar nuevamente hacia el final de la semana laboral y durante el próximo fin de semana.

Para el lunes, el debilitamiento de la dorsal en los niveles medios de la atmósfera y una mayor profundidad de la humedad favorecerán una actividad convectiva vespertina más intensa y posiblemente más persistente.

Captura del radar del Servicio Nacional de Meteorología en la mañana del domingo, 18 de octubre de 2026. (Suministrada)

“Los aguaceros y las tronadas aisladas a dispersas se concentrarán principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico, donde los pronósticos de conjunto del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) y del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF, en inglés) señalan la posibilidad de acumulaciones de lluvia localmente elevadas”, agregó el informe.

Para el martes, los vientos del sureste en los niveles bajos y un flujo cada vez más proveniente del sur cerca del nivel de 700 milibares podrían desplazar la actividad vespertina hacia el norte de Puerto Rico. No obstante, la cobertura y la intensidad de las tormentas podrían ser más limitadas.

Según el SNM, los principales riesgos serán las lluvias localmente intensas, los rayos y las inundaciones aisladas, particularmente este domingo y el lunes.

“Es probable que se acumule agua en las carreteras y en zonas con drenaje deficiente durante los aguaceros más fuertes, aunque la probabilidad de inundaciones urbanas y en riachuelos se mantiene baja”, indicó la agencia.

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Riesgo moderado de corrientes marinas

El SNM informó, además, que este domingo existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico, así como en Culebra y Santa Cruz.

“Aunque el riesgo es moderado, pueden desarrollarse corrientes marinas que amenacen la vida en las zonas rompientes. Antes de entrar al agua, consulte las condiciones de la playa y prefiera áreas vigiladas por salvavidas”, advirtió la dependencia.

Para la noche del lunes, se espera un aumento en la intensidad del oleaje.