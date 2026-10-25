Arabia Saudí reabre dos terminales de su aeropuerto internacional en medio de ataques de Yemen

Arabia Saudí ha reabierto su principal aeropuerto a los vuelos internacionales, más de dos semanas después de que unos ataques mortales perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dejaran las instalaciones fuera de servicio. El domingo por la mañana, el reino informó de que había interceptado y destruido un misil balístico y un dron lanzados por los hutíes.

Mientras tanto, Israel siguió adelante con una amplia operación militar en la Cisjordania ocupada, en respuesta a un ataque que el viernes causó la muerte de dos soldados israelíes y dejó tres heridos en la ciudad de Hebrón. Esto ocurre apenas unos días antes de las tensas elecciones que se celebrarán el martes en Israel.

La votación se considera, en general, un referéndum sobre el liderazgo y las políticas de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu durante los últimos tres años de guerra.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio de este domingo. Lee aquí nuestra cobertura completa.

Riad reabre su aeropuerto internacional mientras continúan los ataques de los hutíes

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid ha anunciado que, a partir del domingo, ha abierto las terminales 1 y 2 para vuelos nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

El comunicado del aeropuerto se publicó mientras los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, seguían lanzando drones y misiles hacia la capital saudí.

El portavoz militar saudí, el general de división Turki al-Malki, afirmó que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil balístico y un dron lanzados por los hutíes hacia la capital del reino en la madrugada del domingo, así como diez misiles balísticos que se dirigían hacia la región sur.

A principios de octubre, los ataques de los hutíes alcanzaron un complejo en el que se encontraban otras dos terminales, lo que provocó la muerte de 17 personas y dejó más de 330 heridos.

La semana pasada, el aeropuerto de Riad reanudó sus operaciones con un número limitado de vuelos nacionales.

El ejército israelí continúa con sus operaciones en Cisjordania

El ejército israelí anunció el domingo nuevas restricciones en la Cisjordania ocupada, prohibiendo a los trabajadores palestinos trabajar en los asentamientos israelíes, al tiempo que proseguía con una campaña de represión tras un ataque mortal en el que fallecieron dos soldados israelíes.

Israel puso en marcha una campaña de represión tras el atentado del viernes, llevando a cabo detenciones y demoliciones de edificios en Hebrón, donde tuvo lugar el atentado. Al menos 200 personas se han visto desplazadas.

La operación tiene lugar cuando Israel se encuentra en los últimos días previos a unas reñidas elecciones, las primeras desde los ataques liderados por Hamás en 2023 y los conflictos posteriores en la región.

Israel también cerró varios pasos fronterizos en el territorio.

Decenas de miles de israelíes que viven en el extranjero volverán a casa en avión para unas elecciones decisivas

La AID Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos dedicada a fortalecer la democracia en Israel, afirma que se espera que decenas de miles de israelíes que viven en el extranjero viajen en avión al país para votar.

PUBLICIDAD

La legislación israelí exige, por regla general, que los ciudadanos voten en persona en el país, con contadas excepciones para los diplomáticos y determinados representantes oficiales en el extranjero.

Israel cuenta con más de 7,3 millones de votantes registrados, pero las encuestas apuntan a una contienda reñida. Las elecciones anteriores se han decidido por márgenes muy estrechos. No está claro qué efecto podrían tener estos votantes desde el extranjero, pero muchos israelíes liberales que no apoyan a Netanyahu han abandonado el país en los últimos años, lo que sugiere que aquellos que regresen para votar no le darían su apoyo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán resta importancia a las amenazas de un recrudecimiento de la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el domingo que las nuevas amenazas de guerra no harán que Irán se desvíe de sus políticas.

«Hoy se vuelve a hablar de guerra, pero yo estoy pensando en la situación de posguerra; independientemente de que se produzca o no una guerra, nuestras políticas seguirán vigentes», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ante un grupo de diplomáticos en Teherán.

Asimismo, advirtió a EE. UU. de que no reanudara los ataques contra Irán y reiteró declaraciones anteriores en las que afirmaba que Teherán está dispuesto a cooperar con los países árabes vecinos del Golfo Pérsico.

«Todo ha cambiado en nuestra región», afirmó. «Tras la reciente guerra, nada volverá a ser como antes».

Un líder libio rechaza los comentarios despectivos de Trump

El líder de uno de los gobiernos rivales de Libia rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que incluía a este país del norte de África en una lista de países que calificó de «infestados de terrorismo».

PUBLICIDAD

En un mensaje publicado en las redes sociales, el primer ministro Abdulhamid Dbeibah afirmó que rechazaba «cualquier afrenta» hacia su país o su pueblo, «que ha hecho grandes sacrificios en la lucha contra el terrorismo».

En un mitin de campaña celebrado el sábado en Georgia, Trump acusó a los demócratas de intentar abrir las puertas de Estados Unidos a «ejércitos de migrantes procedentes de países azotados por el terrorismo, como Libia, Yemen, Haití y Somalia».

Libia se sumió en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que desembocó en una guerra civil y derrocó en 2011 al dictador Muamar el Gadafi, que llevaba mucho tiempo en el poder. El país está dividido entre gobiernos rivales, cada uno de ellos respaldado por distintos grupos armados y gobiernos extranjeros.

___