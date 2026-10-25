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Tiroteo cerca del estadio de la Universidad Florida A&M deja 12 heridos

Una de las víctimas era estudiante de Florida A&M, según el jefe de policía

25 de octubre de 2026 - 9:46 AM

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La rotonda de FAMU Way en el campus de la Universidad Florida A&M, en Tallahassee. (Mark Wallheiser)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tiroteo ocurrido cerca del Estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M causó durante la madrugada de este sábado 12 heridos, entre ellos varios menores, incluido un niño de 11 años.

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El tiroteo se produjo horas después de que se celebrara un partido de fútbol americano en el estadio, aunque aún no ha trascendido si el suceso se produjo por algún asunto relacionado con el juego.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, explicó a los medios que el tiroteo probablemente se originó a raíz de un altercado entre dos o tres personas y que la Unidad de Delitos Violentos del departamento estaba a cargo de la investigación en curso.

Todavía estamos trabajando en el lugar. Nuestros detectives, nuestros sargentos y nuestro personal forense se encuentran en el lugar y lo están procesando a medida que avanzamos, recopilando toda la información posible. Esta es una investigación en curso”, aseguró Revell.

Entre los heridos, uno se encuentra en estado crítico, otras tres personas graves y ocho están en condición estable.

Una de las víctimas era estudiante de Florida A&M, según el jefe de policía.

De hecho, la universidad se manifestó a través de un comunicado y aseguró que estaba “al tanto de un incidente que ocurrió cerca del campus, en Perry Street, la noche del 24 de octubre”.

También el alcalde de Tallahassee, John Dailey, se pronunció en su cuenta de X sobre le tiroteo, al que calificó de “tragedia verdaderamente horrorosa y desgarradora”.

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FloridaHeridosEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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