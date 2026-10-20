Florida se prepara para su ejecución número 18 del año: se acerca a récord histórico

Florida tiene previsto llevar a cabo este martes su decimoctava ejecución del año, en el marco de la aplicación enérgica de la pena de muerte por parte del gobernador republicano Ron DeSantis en su último mandato.

William Reaves, de 77 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado por el asesinato a tiros, en 1986, del agente del condado de Indian River Richard Raczkowski. Se convertiría en el octavo recluso de Florida mayor de 70 años en ser ejecutado este año, lo que ha puesto de relieve el envejecimiento de la población condenada a muerte en el país y ha subrayado cómo Florida ha superado al resto del país en cuanto a ejecuciones.

Reaves tenía previsto recibir una inyección compuesta por tres fármacos a partir de las 18:00 horas en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke.

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El año pasado, Florida batió un récord estatal con 19 ejecuciones en un solo año. Hay otra ejecución prevista para noviembre, lo que igualaría esa cifra si ambas se llevaran a cabo según lo previsto.

DeSantis, que dejará el cargo en enero, ha declarado anteriormente que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas, que llevan décadas esperando a que se ejecuten las condenas a muerte.

Se enzarzó en una pelea con un agente tras dejar caer un arma

Según los expedientes judiciales, Raczkowski acudió a atender una llamada al 911 en una tienda de conveniencia de Vero Beach en septiembre de 1986. Reaves reconoció que había realizado la llamada desde una cabina telefónica situada fuera de la tienda.

Según las autoridades, mientras Raczkowski y Reaves hablaban, a Reaves se le cayó una pistola de los pantalones cortos. Los hombres forcejearon por el arma y, finalmente, Reaves recuperó el control de la misma. Los investigadores afirmaron que el agente intentó huir antes de que Reaves le disparara cuatro veces. El agente falleció posteriormente a causa de sus heridas.

Reaves fue condenado inicialmente a muerte aproximadamente un año después del tiroteo. El Tribunal Supremo de Florida anuló la condena debido a un conflicto de intereses con el fiscal y ordenó que se celebrara un nuevo juicio. Reaves fue condenado a muerte por segunda vez en 1992, y las apelaciones posteriores no han prosperado.

El Tribunal Supremo de Florida desestimó la semana pasada los últimos recursos de apelación de Reaves.

Una de las cuestiones planteadas por sus abogados fue el método de ejecución utilizado en Florida. Según el Departamento de Instituciones Penitenciarias, todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante una inyección letal compuesta por un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

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El tribunal ya ha confirmado anteriormente este protocolo de inyección letal ante impugnaciones similares. Se diferencia de la inyección de un único fármaco que utilizan estados como Tennessee, donde la condenada a muerte Christa Pike fue trasladada de urgencia al hospital el mes pasado tras sobrevivir a dos dosis letales de pentobarbital.

Los abogados defensores también alegaron que a los miembros del jurado que recomendaron la pena de muerte para Reaves nunca se les informó de que el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos había calificado a Reaves, un veterano del Ejército, como discapacitado al 100% a causa de un trastorno de estrés postraumático, provocado por su servicio en la guerra de Vietnam. Más de 100 veteranos enviaron el lunes una carta a DeSantis pidiéndole que detuviera la ejecución.

Los recursos de casación de Reaves seguían pendientes ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Florida está a punto de igualar las cifras récord del año pasado