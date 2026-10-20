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Trabajador fallece electrocutado en Villa Palmeras en Santurce

La versión que investiga la Policía apunta a un accidente

20 de octubre de 2026 - 12:01 PM

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Paramédicos llegaron a la escena para ofrecer asistencia, pero un doctor posteriormente certificó su fallecimiento. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció electrocutado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en San Juan.

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De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 9:55 a.m., en la calle Juncos, en Villa Palmeras.

Según la versión bajo investigación, el hombre llevaba a cabo trabajos en las inmediaciones de una propiedad y cuando movía una escalera, se alega que “hizo contacto con una línea de electricidad primaria”.

Paramédicos llegaron a la escena para ofrecer asistencia, pero un doctor posteriormente certificó su fallecimiento.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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