Trabajador fallece electrocutado en Villa Palmeras en Santurce
La versión que investiga la Policía apunta a un accidente
20 de octubre de 2026 - 12:01 PM
20 de octubre de 2026 - 12:01 PM
Un hombre falleció electrocutado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en San Juan.
De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 9:55 a.m., en la calle Juncos, en Villa Palmeras.
Según la versión bajo investigación, el hombre llevaba a cabo trabajos en las inmediaciones de una propiedad y cuando movía una escalera, se alega que “hizo contacto con una línea de electricidad primaria”.
Paramédicos llegaron a la escena para ofrecer asistencia, pero un doctor posteriormente certificó su fallecimiento.
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