Trabajador fallece electrocutado en Villa Palmeras en Santurce

Un hombre falleció electrocutado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 9:55 a.m., en la calle Juncos, en Villa Palmeras.

Según la versión bajo investigación, el hombre llevaba a cabo trabajos en las inmediaciones de una propiedad y cuando movía una escalera, se alega que “hizo contacto con una línea de electricidad primaria”.