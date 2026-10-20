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JD Vance se niega a apoyar la reelección de Benjamín Netanyahu

El vicepresidente dice que se está centrando en las elecciones de mitad de legislatura

20 de octubre de 2026 - 11:45 AM

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El vicepresidente JD Vance interviene durante un mitin. (Kenny Holston/The New York Times)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El vicepresidente JD Vance se negó el lunes a apoyar la reelección del presidente israelí, Benjamín Netanyahu, un día después de que el presidente Donald Trump respaldara al polémico líder israelí.

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“El presidente cuenta con el respaldo más influyente de la historia política estadounidense o internacional”, afirmó Vance durante una entrevista con el periodista Mark Halperin.

“Apoyo a los candidatos estadounidenses, y ahí es donde centro mi atención de cara a las elecciones de mitad de legislatura”, afirmó Vance, mientras viajaba el lunes para hacer campaña a favor del candidato republicano al Senado Michael Whatley, de Carolina del Norte. “Por lo tanto, no voy a involucrarme en las elecciones israelíes”.

Vance hizo campaña a favor de un líder extranjero —el entonces primer ministro húngaro, Viktor Orbán— la pasada primavera, antes de que el partido de este líder de derechas perdiera las elecciones parlamentarias de ese país.

La deferencia de Vance hacia Trump en lo que respecta a Netanyahu se produce en un momento extraordinariamente delicado para los judíos estadounidenses y para la alianza de Estados Unidos con Israel. La preocupación por el antisemitismo se ha disparado en todo el espectro político de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

Los republicanos se han apresurado a presentar a los demócratas —en particular al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed— como hostiles hacia los judíos e Israel, mientras se enfrentan a sus propias divisiones internas.

Vance se ha enfrentado al escepticismo de los republicanos judíos respecto a su compromiso con los judíos estadounidenses y la alianza de Estados Unidos con Israel.

El mes pasado, Vance pronunció un discurso en privado en Las Vegas ante la Coalición Judía Republicana, una importante organización del Partido Republicano dedicada a promover unas relaciones sólidas entre Estados Unidos e Israel y a luchar contra el antisemitismo.

Vance causó una buena impresión entre el público del RJC, aunque no llegó a distanciarse del influyente presentador conservador de podcasts Tucker Carlson.

Vance ha tenido que responder a preguntas generales sobre su relación con Carlson, un antiguo presentador de Fox News que fue objeto de críticas el año pasado por entrevistar al antisemita Nick Fuentes en su podcast.

En junio, Vance criticó duramente a los miembros del Gobierno israelí por oponerse a los esfuerzos de Trump para resolver el conflicto con Irán.

En julio, Vance afirmó que algunos sectores del Gobierno israelí habían intentado influir en la opinión pública estadounidense para hacer fracasar las negociaciones.

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