Campaña de Darren Soto revela encuesta interna al iniciar el voto adelantado en persona en Florida central

Washington D.C. - Justo cuando comenzó el voto adelantado en persona en Florida central para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, la campaña del congresista demócrata Darren Soto insistió, este lunes, que la contienda por la representación en la Cámara baja federal por el distrito 9 está muy cerrada.

El director de campaña de Soto, Emmett Shell, indicó que una encuesta interna de principios de mes coloca a Soto en un empate con el candidato republicano Dan Green (44% a 44%) en la intención de voto de los electores.

En tanto, un 11% de los entrevistados está indeciso, de acuerdo a la encuesta pagada por la campaña.

Ese mismo estudio de opinión interno, según Shell, coloca al republicano Byron Donalds con un 12% de ventaja -51 a 39- sobre el demócrata David Jolly en la contienda por la gobernación, entre los electores del distrito 9.

En el caso del Senado, los potenciales votantes de esa zona de Florida central prefieren a la senadora republicana Ashley Moody 53% a 38% sobre la legisladora estatal demócrata Angie Nixon, de acuerdo al estudio.

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El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que reordenó los distritos del estado en busca de una ventaja adicional de cuatro escaños para su partido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El distrito 9 de Florida, que era favorable a los demócratas, ahora es casi un 18%, en términos de población, más republicano. Pese a ello y que se le han añadido condados conservadores, Soto ha insistido en que tiene posibilidades de vencer a Green, un exmilitar.

“Los intentos de redistribución de distritos electorales intentaron arrebatarles la libertad de elección a nuestros votantes, pero nuestras cifras de recaudación de fondos y estas encuestas demuestran que los votantes quieren que Darren los represente en el Congreso el próximo año”, argumentó Shell en un comunicado de prensa.

Según Shell, la encuesta reflejó que el 89% de los potenciales electores de Soto están decididos a emitir su voto.

La semana pasada, Shell informó que, en el más reciente trimestre, entre julio y septiembre, los comités de Soto recaudaron $1.6 millones para su campaña

Según la campaña, el comité electoral de Soto y su comité de acción política, Coquí Victory Fund, tenían en mano $1.3 millones.

En estas elecciones legislativas se definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.