La campaña de Darren Soto tiene $1.3 millones para la recta final de las elecciones legislativas

Washington D.C. - El congresista demócrata boricua Darren Soto, enfrascado en una dura contienda en su distrito 9 de Florida central, recaudó $1.6 millones para su campaña en el más reciente trimestre.

Según su campaña, el comité electoral de Soto y su comité de acción política, Coquí Victory Fund, tienen en mano – a 20 días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre-, $1.3 millones.

El jefe de campaña de Soto, Emmett Shell, indicó que más de 1,500 floridanos han contribuido con la campaña, en momentos en que el legislador federal se enfrenta a una dura contienda frente al republicano Dan Green en el distrito 9 de Florida, que ha sido reordenado por el gobierno republicano del estado en busca de quitarle un escaño en la Cámara baja federal a los demócratas.

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“Las sólidas cifras de recaudación de fondos de este trimestre demuestran que la gente quiere un líder como Darren Soto, alguien enfocado en mejorar la vida en nuestra comunidad y hacerla más asequible”, dijo Shell, al indicar que Green ha eludido entrevistas y oportunidades de interactuar con los electores.

El nuestro distrito 9 es casi un 18% favorable a los republicanos. Pero, Soto, quien superó por cerca de 9% los votos de la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en 2024, está confiado en superar ese desafío.