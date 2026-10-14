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La campaña de Darren Soto tiene $1.3 millones para la recta final de las elecciones legislativas

Su campaña informó que recaudó $1.6 millones durante el trimestre de julio a septiembre

14 de octubre de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darren Soto busca ser reelecto el 3 de noviembre por quinta ocasión, tras ganar el escaño cameral federal por el distrito 9 de Florida en 2016. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El congresista demócrata boricua Darren Soto, enfrascado en una dura contienda en su distrito 9 de Florida central, recaudó $1.6 millones para su campaña en el más reciente trimestre.

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Según su campaña, el comité electoral de Soto y su comité de acción política, Coquí Victory Fund, tienen en mano – a 20 días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre-, $1.3 millones.

El jefe de campaña de Soto, Emmett Shell, indicó que más de 1,500 floridanos han contribuido con la campaña, en momentos en que el legislador federal se enfrenta a una dura contienda frente al republicano Dan Green en el distrito 9 de Florida, que ha sido reordenado por el gobierno republicano del estado en busca de quitarle un escaño en la Cámara baja federal a los demócratas.

Las sólidas cifras de recaudación de fondos de este trimestre demuestran que la gente quiere un líder como Darren Soto, alguien enfocado en mejorar la vida en nuestra comunidad y hacerla más asequible”, dijo Shell, al indicar que Green ha eludido entrevistas y oportunidades de interactuar con los electores.

El nuestro distrito 9 es casi un 18% favorable a los republicanos. Pero, Soto, quien superó por cerca de 9% los votos de la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en 2024, está confiado en superar ese desafío.

Soto ha representado el distrito 9 de Florida, que tiene su base en Kissimmee, desde enero de 2017.

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Puerto RicoDarren SotoEleccionesEstados UnidosFlorida
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