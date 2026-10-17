Hombre de 71 años muere tras ataque de un caimán en Florida

Un hombre de 71 años que pescaba en la orilla de un estanque de Florida fue atacado y murió el viernes a manos de un caimán de casi 12 pies, en el segundo ataque mortal de este tipo reportado este año.

Steven Hamilton, de Winter Garden, se encontraba en la orilla del lago Apopka, en el parque Dr. Bradford Memorial, a 15 millas (24 kilómetros) al noroeste de Orlando, cuando el reptil lo atacó alrededor de las 5:00 p.m., informó el Departamento de Policía de Winter Garden.

La presencia de otros caimanes activos en el agua complicó cualquier posibilidad de rescatar a Hamilton, cuyo cuerpo fue recuperado unas dos horas después, dijo a FOX35 el jefe de Bomberos de Winter Garden, Jose Gainza.

La muerte de Hamilton fue la segunda causada por un ataque de caimán en Florida este año.

Después de que Brittany Clark, una mujer de 31 años de Oviedo, muriera en junio al ser atacada por un caimán de 13 pies cerca de su casa, el representante republicano en el Congreso de Estados Unidos Greg Steube presentó una resolución para solicitar que el contralor general y el Departamento del Interior federal estudien los efectos de la clasificación del caimán americano como “amenazado por similitud de apariencia” sobre la capacidad de Florida para retirar caimanes problemáticos de vías acuáticas residenciales y comerciales.

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Dijo que la especie se ha recuperado por completo desde 1987, pero sigue protegida para evitar el tráfico y la caza del cocodrilo americano, de apariencia similar.

Según los datos del estado de Florida, las dos muertes de 2026 elevan a 34 el total de personas que han muerto por ataques de caimanes desde 1948. Entre ellas figuran una mujer de 61 años a quien un caimán hizo caer de su canoa en 2025 y una viuda de 85 años que fue arrastrada fuera del patio de su casa por un caimán mientras paseaba a su perro en 2023.

El capitán de la Policía Michael Mason dijo que las autoridades no habían recibido una alerta previa el viernes sobre la presencia de un caimán cerca de la orilla del lago, posiblemente porque el lago “está lleno de caimanes”. Indicó que la Policía inició una investigación conjunta con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, cuyos tramperos capturaron y mataron al animal.