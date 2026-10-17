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Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos

Entre los fallecidos, había niños

17 de octubre de 2026 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por el momento, la causa del incendio no era clara. (Shamimul Islam Faisal)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El fuego devoró un complejo turístico de playa en el sureste de Bangladesh el sábado y dejó 10 muertos y cuatro heridos, informó un funcionario.

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El incendio se desató en Tuptup Resto and Resort, en Inani, en el distrito de Cox’s Bazar, un destino popular entre los turistas nacionales, explicó Syed Mohammad Morshed Hossain, subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito. El complejo está ubicado cerca de la bahía de Bengala.

El fuego se inició por la mañana y se propagó rápidamente por el complejo de madera de tres pisos, agregó. Según dijo, entre los fallecidos había niños, pero no ofreció más detalles.

Por el momento, la causa del incendio no era clara.

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