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Los boricuas de Florida favorecen a los demócratas, según la encuesta de Univision/YouGov

Respaldan en el estudio de opinión tanto a candidatos demócratas al Congreso como a la gobernación del estado

20 de octubre de 2026 - 7:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La población puertorriqueña ronda los 1.3 millones en el estado de Florida. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Los puertorriqueños de Florida prefieren a los candidatos demócratas al Congreso, por encima de los republicanos, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en ese estado, según la encuesta de Univision/You Gov.

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Cuando se preguntó sobre la contienda para el Senado federal – sin mencionar los nombres de las candidatas-, los boricuas entrevistados en el estudio de opinión favorecieron una opción demócrata 51% a 36%.

En estas elecciones legislativas, la senadora republicana Ashley Moody defiende su escaño – al que fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis tras la confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado-, frente a la legisladora estatal demócrata Angie Nixon.

Cuando se encuestó directamente en torno a la percepción que se tiene de ambas, Moody alcanzó mejores números positivos que Nixon entre los boricuas- 38% a 36%-, aunque con una mayor desfavorabilidad.

Los participantes de la encuesta apoyaron en una papeleta genérica de la Cámara de Representantes a los demócratas 54% a 36%.

Los boricuas de Florida darían un respaldo claro al candidato demócrata a gobernador, David Jolly, quien supera en la intención del voto al congresista republicano Byron Donalds 51% a 35%.

Los puertorriqueños – que son cerca de 1.3 millones en el estado-, confían más en los demócratas para atacar la corrupción (35-22), hacerle frente al costo de vida (43-24), los precios de la gasolina (41-23), el alza en los medicamentos (40-27) y proteger los derechos de los inmigrantes (51-20).

“Sabemos que los republicanos están movilizando a su base latina. Es hora de que los demócratas demos un paso al frente y motivemos a la nuestra. Esto comienza por contactar a los votantes puertorriqueños y hablar con ellos en las próximas dos semanas y durante los próximos dos años, de cara a las cruciales elecciones presidenciales de 2028”, comentó Camille Rivera, fundadora de la organización La Brega y Fuerza En Acción.

Los latinos en general, también favorecerían a los candidatos demócratas al Senado, la Cámara baja y la gobernación, pero con ventajas reducidas. Por ejemplo, Jolly aventaja entre los latinos a Donalds 48% a 43%, y la candidata demócrata al Senado a la republicana 45% a 44%.

Una papeleta genérica cameral demócrata es respaldada por los latinos 48% a 44%.

Los cubanos, mientras, siguen a favor de los republicanos (Donalds 51% y Jolly 42%), 52% a 41% en la contienda del Senado y 51% a 43% en la papeleta cameral.

Los republicanos Donalds (51 a 42) y Moody (50 a 42) son favoritos, sin embargo, para la población en general. Lo mismo ocurre con la papeleta genérica cameral republicana (49% frente a 44% de un demócrata).

Como en otras encuestas, los puertorriqueños rechazan al presidente Donald Trump. Su favorabilidad entre los boricuas de Florida está en 30%, en comparación con el 44% de los floridanos en general.

Tanto los puertorriqueños de Florida como los floridanos señalaron que la inflación, la corrupción, temas de empleo y economía, la política pública de salud (Medicare y Medicaid) y los conflictos militares internacionales son los temas que más les preocupan.

Los boricuas, además, fueron el grupo que con más alto porcentaje (61%) favoreció “trabajar tanto en la seguridad fronteriza como en la reforma para los inmigrantes indocumentados que han estado en los Estados Unidos durante muchos años y que pueden pasar una verificación de antecedentes para obtener una vía hacia la ciudadanía”.

La encuesta de Univision/You Gov entrevistó a 937 latinos con derecho al voto en Florida entre el 2 y el 15 de octubre. No se precisó de cuanto fue la muestra de los electores puertorriqueños. La encuesta tiene un margen de error de 4%.

Este 3 de noviembre, los residentes de Florida tienen elecciones federales, estatales y locales.

A nivel de Estados Unidos, los electores, a su vez, elegirán los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 escaños del Senado.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosFloridaEleccionesDiáspora puertorriqueñaElecciones de medio términoElecciones de Estados UnidosEstado de FloridaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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