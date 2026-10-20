Los boricuas de Florida favorecen a los demócratas, según la encuesta de Univision/YouGov

Washington D. C. - Los puertorriqueños de Florida prefieren a los candidatos demócratas al Congreso, por encima de los republicanos, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en ese estado, según la encuesta de Univision/You Gov.

Cuando se preguntó sobre la contienda para el Senado federal – sin mencionar los nombres de las candidatas-, los boricuas entrevistados en el estudio de opinión favorecieron una opción demócrata 51% a 36%.

En estas elecciones legislativas, la senadora republicana Ashley Moody defiende su escaño – al que fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis tras la confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado-, frente a la legisladora estatal demócrata Angie Nixon.

Cuando se encuestó directamente en torno a la percepción que se tiene de ambas, Moody alcanzó mejores números positivos que Nixon entre los boricuas- 38% a 36%-, aunque con una mayor desfavorabilidad.

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Los participantes de la encuesta apoyaron en una papeleta genérica de la Cámara de Representantes a los demócratas 54% a 36%.

Los boricuas de Florida darían un respaldo claro al candidato demócrata a gobernador, David Jolly, quien supera en la intención del voto al congresista republicano Byron Donalds 51% a 35%.

Los puertorriqueños – que son cerca de 1.3 millones en el estado-, confían más en los demócratas para atacar la corrupción (35-22), hacerle frente al costo de vida (43-24), los precios de la gasolina (41-23), el alza en los medicamentos (40-27) y proteger los derechos de los inmigrantes (51-20).

“Sabemos que los republicanos están movilizando a su base latina. Es hora de que los demócratas demos un paso al frente y motivemos a la nuestra. Esto comienza por contactar a los votantes puertorriqueños y hablar con ellos en las próximas dos semanas y durante los próximos dos años, de cara a las cruciales elecciones presidenciales de 2028”, comentó Camille Rivera, fundadora de la organización La Brega y Fuerza En Acción.

Los latinos en general, también favorecerían a los candidatos demócratas al Senado, la Cámara baja y la gobernación, pero con ventajas reducidas. Por ejemplo, Jolly aventaja entre los latinos a Donalds 48% a 43%, y la candidata demócrata al Senado a la republicana 45% a 44%.

Una papeleta genérica cameral demócrata es respaldada por los latinos 48% a 44%.

Los cubanos, mientras, siguen a favor de los republicanos (Donalds 51% y Jolly 42%), 52% a 41% en la contienda del Senado y 51% a 43% en la papeleta cameral.

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Los republicanos Donalds (51 a 42) y Moody (50 a 42) son favoritos, sin embargo, para la población en general. Lo mismo ocurre con la papeleta genérica cameral republicana (49% frente a 44% de un demócrata).

Como en otras encuestas, los puertorriqueños rechazan al presidente Donald Trump. Su favorabilidad entre los boricuas de Florida está en 30%, en comparación con el 44% de los floridanos en general.

Tanto los puertorriqueños de Florida como los floridanos señalaron que la inflación, la corrupción, temas de empleo y economía, la política pública de salud (Medicare y Medicaid) y los conflictos militares internacionales son los temas que más les preocupan.

Los boricuas, además, fueron el grupo que con más alto porcentaje (61%) favoreció “trabajar tanto en la seguridad fronteriza como en la reforma para los inmigrantes indocumentados que han estado en los Estados Unidos durante muchos años y que pueden pasar una verificación de antecedentes para obtener una vía hacia la ciudadanía”.

La encuesta de Univision/You Gov entrevistó a 937 latinos con derecho al voto en Florida entre el 2 y el 15 de octubre. No se precisó de cuanto fue la muestra de los electores puertorriqueños. La encuesta tiene un margen de error de 4%.

Este 3 de noviembre, los residentes de Florida tienen elecciones federales, estatales y locales.