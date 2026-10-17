En caída libre el respaldo a Donald Trump entre los latinos en Estados Unidos

Washington D.C. - Siete de cada 10 latinos rechazan el trabajo que ha desempeñado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la más reciente encuesta del Pew Research Center.

Mientras, el porcentaje de aprobación de Trump, entre los latinos, ha caído a un 24%, en comparación con un 38% en febrero de 2025.

En el caso de los latinos que apoyaron a Trump en 2024, su porcentaje de respaldo ha sido aún más dramático, de 93% en febrero de 2025 a 57%.

Los datos surgen de entrevistas a 774 electores latinos en Estados Unidos entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre pasados, cuando se estaba a un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El estudio reflejó, además, que dos tercios de los latinos se oponen al acercamiento de Trump para hacer valer las normas inmigración y un 61% afirma que su política pública ha empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos.

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“Por otro lado, casi todos los votantes latinos (que apoyaron a la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala) Harris desaprueban al presidente. Estos patrones reflejan los de la opinión pública estadounidense en general”, indica el informe del Pew Research Center, divulgado este fin de semana.

La encuesta indica, a su vez, que “seis de cada 10 votantes hispanos registrados (61%) afirman que la situación de los hispanos en Estados Unidos es peor que hace un año, mientras que el 11% opina que es mejor y el 26%, que es prácticamente la misma”.

Los resultados del estudio se asemejan a una encuesta reciente de NBC/Telemundo, que señaló que solo el 27% de los latinos apoya el desempeño del republicano Trump. Mientras, un 59% respaldó una papeleta genérica demócrata del Congreso, frente al 35% que favoreció a los republicanos.

Por otro lado, una encuesta divulgada este mes por UnidosUS apuntó que un 60% de los latinos con pequeñas empresas considera que la campaña de deportaciones y detenciones en las calles del gobierno de Trump, por medio de agentes como los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha hecho daño a sus negocios, reducido la clientela, provocado que empleados pierdan días de trabajo y que las ventas se reduzcan.