Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
4 de octubre de 2026
90°Lluvias dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El elector latino se aleja de Trump y los republicanos, según la encuesta de NBC/Telemundo

El apoyo al desempeño del presidente de Estados Unidos no alcanza el 30%

4 de octubre de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump es el factor que más aleja a los latinos de los republicanos del Congreso. (Rod Lamkey)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - En medio del fuerte rechazo al desempeño de Donald Trump, los electores latinos se decantan claramente a favor de los demócratas de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según la encuesta de NBC/Telemundo.

RELACIONADAS

El estudio de opinión indica que solo el 27% de los latinos apoya el desempeño del republicano Trump. Mientras, se expresan 59% a 35% en respaldo a una papeleta genérica demócrata del Congreso, frente a los republicanos.

Los demócratas han duplicado su respaldo latino, en comparación con las elecciones de 2024, cuando su ventaja en las encuestas de NBC era de un 12%, 54-42.

Una quinta parte de los electores de Trump rechazan votar a favor de un Congreso republicano, después de 20 meses de una política de inmigración que ha estado basada en operativos indiscriminados en las calles estadounidenses para deportar a personas con estatus migratorio irregular, y un alza en el costo de vida como consecuencia de los aranceles impuestos por el inquilino de la Casa Blanca y la guerra en Irán.

“A pesar de un entorno más favorable para los demócratas, cualquier avance demócrata en noviembre se deberá, en gran medida, más a la oposición a Trump y a la situación económica que al apoyo a los demócratas”, indicó Aileen Cardona Arroyo, encuestadora de la firma demócrata Hart Research Associates.

Micah Roberts, de la empresa encuestadora republicana Public Opinion Strategies, señaló que el amplio rechazo latino es “asombroso”, tomando en cuenta que se trata del sector votante que suele variar más su posición partidista entre los “indecisos”.

La encuesta reflejó un rechazó contundente hacia Trump en diversas áreas críticas: manejo del costo de vida (78%), economía (74%), inmigración (69%) y política exterior (68%). El estudio de opinión entrevistó a 800 latinos entre el 21 y el 28 de septiembre.

En términos de todo el electorado, la encuesta de NBC/Telemundo indicó que el 39% de los potenciales votantes aprueba el desempeño de Trump, mientras un 59% lo rechaza.

Michigan (D +3.5%). Abdul El Sayed, demócrata, 48%.Michigan (D +3.5%). Mike Rogers, republicano, 44.5%.Kansas (R +1%). Adam Hamilton, demócrata, 44.8%.
1 / 16 | Elecciones del Senado estadounidense: las ocho contiendas más cerradas. Michigan (D +3.5%). Abdul El Sayed, demócrata, 48%. - Paul Sancya
Tags
Puerto RicoLatinos en Estados UnidosCongreso de Estados UnidosDonald TrumpElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: