El elector latino se aleja de Trump y los republicanos, según la encuesta de NBC/Telemundo

Washington D.C. - En medio del fuerte rechazo al desempeño de Donald Trump, los electores latinos se decantan claramente a favor de los demócratas de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según la encuesta de NBC/Telemundo.

El estudio de opinión indica que solo el 27% de los latinos apoya el desempeño del republicano Trump. Mientras, se expresan 59% a 35% en respaldo a una papeleta genérica demócrata del Congreso, frente a los republicanos.

Los demócratas han duplicado su respaldo latino, en comparación con las elecciones de 2024, cuando su ventaja en las encuestas de NBC era de un 12%, 54-42.

Una quinta parte de los electores de Trump rechazan votar a favor de un Congreso republicano, después de 20 meses de una política de inmigración que ha estado basada en operativos indiscriminados en las calles estadounidenses para deportar a personas con estatus migratorio irregular, y un alza en el costo de vida como consecuencia de los aranceles impuestos por el inquilino de la Casa Blanca y la guerra en Irán.

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“A pesar de un entorno más favorable para los demócratas, cualquier avance demócrata en noviembre se deberá, en gran medida, más a la oposición a Trump y a la situación económica que al apoyo a los demócratas”, indicó Aileen Cardona Arroyo, encuestadora de la firma demócrata Hart Research Associates.

Micah Roberts, de la empresa encuestadora republicana Public Opinion Strategies, señaló que el amplio rechazo latino es “asombroso”, tomando en cuenta que se trata del sector votante que suele variar más su posición partidista entre los “indecisos”.

La encuesta reflejó un rechazó contundente hacia Trump en diversas áreas críticas: manejo del costo de vida (78%), economía (74%), inmigración (69%) y política exterior (68%). El estudio de opinión entrevistó a 800 latinos entre el 21 y el 28 de septiembre.

En términos de todo el electorado, la encuesta de NBC/Telemundo indicó que el 39% de los potenciales votantes aprueba el desempeño de Trump, mientras un 59% lo rechaza.