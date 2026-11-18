Washington D.C. - El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles, con votación de 13-8, la nominación del puertorriqueño Mark Abreu –quien es agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés)–como embajador en El Salvador.

La designación de Abreu, hecha por el presidente Donald Trump en junio pasado y que ahora pasa al pleno del Senado, fue una de 28 nominaciones que tenía pendiente el Comité de Relaciones Exteriores.

Una portavoz confirmó a El Nuevo Día el visto bueno de la mayoría del Comité al nombramiento de Abreu.

Los republicanos buscan ratificar en diciembre un gran número de nombramientos, tras perder la mayoría del Senado, al igual que de la Cámara de Representantes, en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre.

El senador republicano Bill Hagerty (Tenesí), quien presidió en septiembre la audiencia de confirmación de Abreu, dijo entonces que la designación del candidato a diplomático puertorriqueño pudiera ser llevada a votación en diciembre, como parte de un bloque de nombramientos.

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“Si se confirma su nombramiento como embajador en El Salvador, usted será responsable de fortalecer una importante alianza regional, que incluye nuestra cooperación en materia de seguridad, migración, comercio e inversión”, indicó entonces Hagerty.

Durante la audiencia de confirmación, los senadores demócratas Tim Kaine (Virginia) y Chris Van Hollen (Maryland), quien ahora aspira a ser el líder de la próxima mayoría demócrata en la sesión que comenzará en enero, advirtieron de las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Abreu, sin embargo, ha elogiado “el cambio radical” que ha dado Bukele a su país con su política de mano dura en torno a la seguridad.

“Hace una década, era la capital mundial de los asesinatos. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental, un cambio radical impulsado por el presidente Bukele, a quien el secretario (de Estado, Marco) Rubio ha calificado como el líder más fuerte de nuestra región en el área de seguridad”, indicó Abreu en su testimonio de septiembre.

Nacido en Puerto Rico, Abreu fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia estadounidense.

En 2024, fue enlace legislativo de la CIA y becario del Congreso en la oficina del entonces senador Rubio.

La puertorriqueña Mari Carmen Aponte fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador durante el gobierno de Barack Obama. Aponte fue también embajadora en Panamá y secretaria adjunta de Estado interina para Latinoamérica.