Solo un tercio de los estadounidenses aprueba el desempeño de Donald Trump

Washington D.C. - A unas dos semanas de las elecciones legislativas, dos tercios de los estadounidenses desaprueban el desempeño del presidente Donald Trump durante los pasados 21 meses.

Dos encuestas, una del periódico The Washington Post y la cadena ABC News y otra de la cadena NBC News, coinciden en que solo un tercio de los adultos estadounidenses respalda el trabajo de Trump, justo cuando hace campaña por varios estados pidiendo a los electores que piensen que está en la papeleta del 3 de noviembre.

En el caso de la encuesta del Washington Post/ABC, el apoyo es de 33%. Sube a 38% entre los potenciales electores, un porcentaje aún muy débil de cara unas elecciones de medio término que suelen costarle escaños legislativos al partido que controla el Ejecutivo estadounidense.

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En la de NBC, el respaldo a Trump entre los adultos estadounidenses es de 34%. Pero, entre los probables votantes tampoco alcanza el 40%, pues se queda en 39%.

En términos de la encuesta del Washington Post/ABC, el apoyo a Trump ha caído en 4% desde julio pasado.

1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL 1 / 14 La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL Compartir

Las dos encuestas coinciden en que los estadounidenses perciben que Estados Unidos va por mal camino bajo la presidencia de Trump. Ese sentir lo tiene el 71% de los entrevistados por NBC News. Es decir, ni siquiera un 30% indica que Estados Unidos está en una buena dirección.

De hecho, el 82% de los entrevistados por NBC afirma que su situación económica está igual o peor bajo Trump y un 67% sostiene que el aumento en el precio de la gasolina le ha causado dificultades financieras.

Cuando se preguntan asuntos específicos, la aprobación del desempeño de Trump queda en 27% en torno al manejo del costo de vida, en 29% en torno a la guerra contra Irán y 43% en el área de inmigración.

Todas las encuestas coinciden en que los demócratas son favoritos para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y que tienen posibilidades reales de ganar también el control del Senado estadounidense.

Ante una papeleta genérica, el estudio de opinión de NBC señala que los electores estadounidenses prefieren a los demócratas 55% a 45% y la del Washington Post/ABC 52% a 44%, entre probables votantes, coincidiendo con el promedio de encuestas recientes.

En la del Washington Post/ABC, cuando se pregunta específicamente que partido prefieren como fiscalizador de Trump, a demócratas o republicanos, el porcentaje a favor de la formación política opositora es de 58% a 39%.

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En estas elecciones legislativas se definen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 del Senado.

Los republicanos tienen una mayoría de 220-215 en la Cámara baja y 53 a 47 en el Senado, donde se necesitan, normalmente, 60 votos para llevar una medida a votación final.

Durante el fin de semana, la encuesta del Pew Research Center, a su vez, señaló que siete de cada 10 latinos rechaza el trabajo que ha desempeñado Trump.