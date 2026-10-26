Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
26 de octubre de 2026
85°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de menor arrastrado por el mar entre Carolina y San Juan

La Policía indicó que el joven tenía 17 años y los hechos ocurrieron en la tarde del domingo

26 de octubre de 2026 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El adolescente fue buscado hasta horas de la noche, mientras que las labores se retomaron en la mañana de hoy. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades encontraron en Isla Verde el cuerpo de un menor de 17 años que fue arrastrado por el mar en la tarde de ayer, domingo, en la playa que ubica en la frontera entre Carolina y San Juan.

RELACIONADAS

Según el comisionado de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan (OMME), Carlos Acevedo, el joven fue identificado como Alejandro Vázquez, residente de Río Piedras.

El cuerpo fue recuperado en la playa detrás del condominio Galaxy en el mencionado sector.

“Era un grupo de estudiantes que había en las playas y ahí fue que la corriente se llevó dos nenes y este se hundió entonces”, mencionó Acevedo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:49 p.m., en el área de Punta Las Marías, cerca de la avenida Isla Verde y la calle Júpiter.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre el incidente.

La controversia en torno a las obras del condominio Sol y Playa en la zona marítimo terrestre (ZMT) de la playa Los Almendros, en Rincón, ha sido una de las disputas ambientales más sonadas de los últimos años. En la foto, un hombre golpea con un martillo un muro en la arena, en 2023.En ese mismo pueblo, ciudadanos se oponen a la construcción de un paseo ciclista que incluiría asfalto, cemento y hormigón, y que impactaría la ZMT. En la foto, una manifestación en 2025.En meses recientes, ciudadanos también han repudiado un proyecto cameral que amenaza con permitir desarrollo en la zona kárstica, que se extiende de Aguada hasta Loíza en el norte, y de Juana Díaz hasta Cabo Rojo –de forma discontinua– en el sur (2026).
1 / 12 | Batalla contra el cemento y la privatización de las costas: repaso a luchas ambientales emblemáticas del oeste. La controversia en torno a las obras del condominio Sol y Playa en la zona marítimo terrestre (ZMT) de la playa Los Almendros, en Rincón, ha sido una de las disputas ambientales más sonadas de los últimos años. En la foto, un hombre golpea con un martillo un muro en la arena, en 2023. - Alejandro Granadillo

Cuando llegaron los oficiales, fueron informados por el primo del menor, quien escuchó los gritos de auxilio y trató de ayudarlo, pero no pudo debido a la fuerza de la corriente marina.

Personal de rescate municipal, estatal y Guardia Costera llevaron a cabo labores de búsqueda sin que pudieran encontrarlo en la noche de ayer, para reanudar las labores en la mañana de hoy.

El joven, residente de San Juan, fue descrito como de 5′10″ de estatura, pelo negro, ojos marrones y peso de 140 libras.

Durante el fin de semana, las autoridades alertaron sobre las condiciones peligrosas del mar; especialmente sobre el riesgo de corrientes marinas que pueden poner en peligro la vida en las playas expuestas del norte, noroeste y este de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: