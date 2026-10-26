Hallan cuerpo de menor arrastrado por el mar entre Carolina y San Juan

1 / 12 Batalla contra el cemento y la privatización de las costas: repaso a luchas ambientales emblemáticas del oeste

La controversia en torno a las obras del condominio Sol y Playa en la zona marítimo terrestre (ZMT) de la playa Los Almendros, en Rincón, ha sido una de las disputas ambientales más sonadas de los últimos años. En la foto, un hombre golpea con un martillo un muro en la arena, en 2023.

Alejandro Granadillo