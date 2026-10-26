Hallan cuerpo de menor arrastrado por el mar entre Carolina y San Juan
La Policía indicó que el joven tenía 17 años y los hechos ocurrieron en la tarde del domingo
26 de octubre de 2026 - 7:15 AM
26 de octubre de 2026 - 7:15 AM
Las autoridades encontraron en Isla Verde el cuerpo de un menor de 17 años que fue arrastrado por el mar en la tarde de ayer, domingo, en la playa que ubica en la frontera entre Carolina y San Juan.
Según el comisionado de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan (OMME), Carlos Acevedo, el joven fue identificado como Alejandro Vázquez, residente de Río Piedras.
El cuerpo fue recuperado en la playa detrás del condominio Galaxy en el mencionado sector.
“Era un grupo de estudiantes que había en las playas y ahí fue que la corriente se llevó dos nenes y este se hundió entonces”, mencionó Acevedo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:49 p.m., en el área de Punta Las Marías, cerca de la avenida Isla Verde y la calle Júpiter.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre el incidente.
Cuando llegaron los oficiales, fueron informados por el primo del menor, quien escuchó los gritos de auxilio y trató de ayudarlo, pero no pudo debido a la fuerza de la corriente marina.
Personal de rescate municipal, estatal y Guardia Costera llevaron a cabo labores de búsqueda sin que pudieran encontrarlo en la noche de ayer, para reanudar las labores en la mañana de hoy.
El joven, residente de San Juan, fue descrito como de 5′10″ de estatura, pelo negro, ojos marrones y peso de 140 libras.
Durante el fin de semana, las autoridades alertaron sobre las condiciones peligrosas del mar; especialmente sobre el riesgo de corrientes marinas que pueden poner en peligro la vida en las playas expuestas del norte, noroeste y este de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra.
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