Motorista sufre heridas de gravedad tras accidentarse en Naranjito

Un motorista resultó con heridas de gravedad tras sufrir un accidente en la madrugada de este domingo en el kilómetro 1.1 de la carretera PR-884, en el barrio Achiote, en Naranjito.

Según la información preliminar de la Policía, el hombre, identificado como José A. Rodríguez Nieves, de 26 años, conducía una motora marca Piaggio a una velocidad mayor de la permitida, por lo que perdió el control y cayó sobre el pavimento.

A consecuencia del impacto, Rodríguez Nieves sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica.

La Policía indicó que el motociclista no llevaba puesto el casco protector al momento del accidente.

Su condición fue descrita como de cuidado.