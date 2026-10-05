“Podría propagarse rápidamente”: Estados Unidos vigila el posible brote de peste en Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que Washington sigue de cerca un posible brote de peste pulmonar en Rusia, aunque consideró que la situación “no es motivo de alarma”.

“Podría propagarse rápidamente. Por eso la estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención y vigilancia, y eso es lo que estamos haciendo”, declaró a la prensa antes de iniciar una gira por Islandia, Portugal y Grecia.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que los viajes entre Rusia y Estados Unidos “son muy limitados”, por lo que el riesgo de propagación es reducido.

Rubio explicó que la información disponible procede, por el momento, de las autoridades rusas, según las cuales “parece que hubo un trabajador de laboratorio infectado” y se han impuesto cuarentenas para evitar la propagación de la enfermedad.

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El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad, tras lo cual este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor ha llamado a la calma y a “no hacer caso de rumores y elucubraciones”.

Según el portal independiente ruso Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.