Monitoreo diario: nueve embalses bajan de nivel y cinco registran aumentos

Nueve embalses registraron descensos en sus niveles este sábado, mientras cinco aumentaron y otros cinco permanecieron sin cambios, según el monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo descendió tres centímetros y se ubicó en 40.91 metros, en nivel de “seguridad” y a cuatro centímetros del “desborde”.

El jueves, la corporación pública abrió una pequeña compuerta de la represa luego de que las reservas alcanzaran el nivel de “desborde”.

Por su parte, La Plata bajó dos centímetros, hasta los 43.52 metros, y continúa en nivel de “ajustes operacionales”.

Así amanecieron los embalses este sábado, 10 de octubre. (AAA)

Los otros siete embalses que registraron reducciones permanecieron en nivel de “seguridad”. Guajataca presentó el mayor descenso, de nueve centímetros, y se ubicó en 196.27 metros, seguido de Patillas, que bajó siete centímetros, hasta los 65.76 metros.

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Cerrillos descendió cinco centímetros y se situó en 166.48 metros, mientras Matrullas perdió cuatro centímetros y quedó en 733.69 metros.

Lucchetti bajó tres centímetros, hasta los 172.14 metros; Dos Bocas disminuyó dos centímetros, a 89.52 metros, y Toa Vaca registró una reducción de un centímetro, para ubicarse en 147.05 metros.

En contraste, Fajardo y Guayo registraron los mayores aumentos, de 13 centímetros cada uno, para alcanzar los 48.19 y 443.29 metros, respectivamente. Fajardo permaneció en observación y Guayo en “seguridad”.

Garzas subió dos centímetros, hasta los 736.09 metros, y continuó en nivel de “desborde”. Guineo también aumentó dos centímetros y alcanzó los 900.77 metros, mientras Loco ganó un centímetro y se situó en 69.83 metros. Ambos permanecieron en “seguridad”.