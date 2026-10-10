Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
10 de octubre de 2026
83°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo diario: nueve embalses bajan de nivel y cinco registran aumentos

Carraízo descendió tres centímetros y se ubicó en 40.91 metros, en nivel de “seguridad”

10 de octubre de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por su parte, La Plata bajó dos centímetros, hasta los 43.52 metros, y continúa en nivel de “ajustes operacionales”. (Dennis Rivera Bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nueve embalses registraron descensos en sus niveles este sábado, mientras cinco aumentaron y otros cinco permanecieron sin cambios, según el monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo descendió tres centímetros y se ubicó en 40.91 metros, en nivel de “seguridad” y a cuatro centímetros del “desborde”.

El jueves, la corporación pública abrió una pequeña compuerta de la represa luego de que las reservas alcanzaran el nivel de “desborde”.

Por su parte, La Plata bajó dos centímetros, hasta los 43.52 metros, y continúa en nivel de “ajustes operacionales”.

Así amanecieron los embalses este sábado, 10 de octubre.
Así amanecieron los embalses este sábado, 10 de octubre. (AAA)

Los otros siete embalses que registraron reducciones permanecieron en nivel de “seguridad”. Guajataca presentó el mayor descenso, de nueve centímetros, y se ubicó en 196.27 metros, seguido de Patillas, que bajó siete centímetros, hasta los 65.76 metros.

Cerrillos descendió cinco centímetros y se situó en 166.48 metros, mientras Matrullas perdió cuatro centímetros y quedó en 733.69 metros.

Lucchetti bajó tres centímetros, hasta los 172.14 metros; Dos Bocas disminuyó dos centímetros, a 89.52 metros, y Toa Vaca registró una reducción de un centímetro, para ubicarse en 147.05 metros.

En contraste, Fajardo y Guayo registraron los mayores aumentos, de 13 centímetros cada uno, para alcanzar los 48.19 y 443.29 metros, respectivamente. Fajardo permaneció en observación y Guayo en “seguridad”.

Garzas subió dos centímetros, hasta los 736.09 metros, y continuó en nivel de “desborde”. Guineo también aumentó dos centímetros y alcanzó los 900.77 metros, mientras Loco ganó un centímetro y se situó en 69.83 metros. Ambos permanecieron en “seguridad”.

Los cinco embalses que no reflejaron cambios fueron Cidra, con 400.61 metros; Río Blanco, con 27.57; Carite, con 542.37; Guayabal, con 103.47, y Caonillas, con 251.79. Cidra continuó en “observación” y los restantes en “seguridad”.

Tags
Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: