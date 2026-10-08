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Abren compuerta de Carraízo tras alcanzar el nivel de “desborde”

Las lluvias asociadas a una onda tropical elevaron las reservas del embalse

8 de octubre de 2026 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carraízo había registrado un aumento de 23 centímetros (Alejandro Granadillo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) confirmó este jueves que abrió una pequeña compuerta de la represa Carraízo luego de que las reservas del embalse alcanzaran el nivel de “desborde”.

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La portavoz de la corporación pública confirmó a El Nuevo Día que una pequeña compuerta había sido abierta y que el proceso estaba en curso. La agencia indicó que ofrecerá más detalles posteriormente.

Según el informe de monitoreo diario de la AAA, actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se encontraba en 40.88 metros, tras registrar un aumento de 23 centímetros durante las últimas 24 horas. En ese momento, estaba a siete centímetros del umbral de desborde de 40.95 metros.

Más tarde, a las 12:45 p.m., el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó un nivel de 40.94 metros, seis centímetros por encima de la lectura de esta mañana y un centímetro por debajo del umbral de “desborde”.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

El incremento en las reservas ocurre en medio de las lluvias asociadas al paso de una onda tropical, cuya humedad aun se mantiene sobre la región.

De acuerdo con el informe diario de la AAA, 10 embalses registraron aumentos, ocho bajaron y uno permaneció sin cambios durante las últimas 24 horas.

Por su parte, La Plata descendió seis centímetros y se situó en 43.62 metros, dentro del nivel de ajustes y a 1.28 metros de alcanzar el de “observación”.

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Embalse CarraízoBreaking NewsEmbalsesEmbalse La Plata
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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