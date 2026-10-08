Abren compuerta de Carraízo tras alcanzar el nivel de “desborde”

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) confirmó este jueves que abrió una pequeña compuerta de la represa Carraízo luego de que las reservas del embalse alcanzaran el nivel de “desborde”.

La portavoz de la corporación pública confirmó a El Nuevo Día que una pequeña compuerta había sido abierta y que el proceso estaba en curso. La agencia indicó que ofrecerá más detalles posteriormente.

Según el informe de monitoreo diario de la AAA, actualizado a las 5:00 a.m., Carraízo se encontraba en 40.88 metros, tras registrar un aumento de 23 centímetros durante las últimas 24 horas. En ese momento, estaba a siete centímetros del umbral de desborde de 40.95 metros.

Más tarde, a las 12:45 p.m., el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó un nivel de 40.94 metros, seis centímetros por encima de la lectura de esta mañana y un centímetro por debajo del umbral de “desborde”.

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1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

El incremento en las reservas ocurre en medio de las lluvias asociadas al paso de una onda tropical, cuya humedad aun se mantiene sobre la región.

De acuerdo con el informe diario de la AAA, 10 embalses registraron aumentos, ocho bajaron y uno permaneció sin cambios durante las últimas 24 horas.