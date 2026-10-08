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Hasta dos pulgadas de lluvia: humedad remanente por onda tropical favorecerá aguaceros esta tarde

El interior y noroeste podrían registrar acumulación de agua en zonas de pobre drenaje y tronadas

8 de octubre de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The rainfall pattern will be between rain and showers.
Estas lluvias podrían ser copiosas y provocar acumulación de agua en zonas de pobre drenaje. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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La humedad remanente de una onda tropical favorecerá este jueves aguaceros que podrían dejar entre una y dos pulgadas de lluvia en el interior y noroeste de Puerto Rico durante la tarde.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que se espera un día variable, con lluvias durante la mañana principalmente en el este, aunque algunas podrían alcanzar sectores del interior y el área metropolitana.

“Son aguaceros de rápido movimiento y también bastante ligeros, así que no se espera que dejen acumulaciones significativas”, indicó Inglés Serrano.

Durante la tarde, la actividad se concentrará en el cuadrante noroeste, con aguaceros que podrían desarrollarse desde sectores del interior montañoso, como Utuado, y desplazarse hacia esa región.

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Estas lluvias podrían ser copiosas y provocar acumulación de agua en zonas de pobre drenaje. También podrían estar acompañadas de tronadas, por lo que la meteoróloga exhortó a la ciudadanía a protegerse tanto de las inundaciones como de los rayos.

Inglés Serrano señló que la humedad comenzará a desplazarse fuera del área durante la noche. Para el viernes, se anticipa una transición hacia un patrón más seco, con menos precipitación o menor frecuencia de aguaceros.

En cuanto a las temperaturas, indicó que no hay una advertencia por calor para este jueves, aunque prevalece un riesgo limitado y podrían sentirse condiciones calurosas en algunos sectores de la isla.

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Por otro lado, el SNM mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en las costas norte y noreste, así como en Vieques y Culebra.

Se espera que ese riesgo disminuya a bajo desde el viernes y prevalezca durante el fin de semana largo.

“El fin de semana largo deberíamos de tener condiciones bastante buenas para ir a la playa con riesgo bajo de corrientes marinas”, sostuvo la meteoróloga.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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