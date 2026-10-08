Hasta dos pulgadas de lluvia: humedad remanente por onda tropical favorecerá aguaceros esta tarde

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La humedad remanente de una onda tropical favorecerá este jueves aguaceros que podrían dejar entre una y dos pulgadas de lluvia en el interior y noroeste de Puerto Rico durante la tarde.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que se espera un día variable, con lluvias durante la mañana principalmente en el este, aunque algunas podrían alcanzar sectores del interior y el área metropolitana.

“Son aguaceros de rápido movimiento y también bastante ligeros, así que no se espera que dejen acumulaciones significativas”, indicó Inglés Serrano.

Durante la tarde, la actividad se concentrará en el cuadrante noroeste, con aguaceros que podrían desarrollarse desde sectores del interior montañoso, como Utuado, y desplazarse hacia esa región.

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Estas lluvias podrían ser copiosas y provocar acumulación de agua en zonas de pobre drenaje. También podrían estar acompañadas de tronadas, por lo que la meteoróloga exhortó a la ciudadanía a protegerse tanto de las inundaciones como de los rayos.

Inglés Serrano señló que la humedad comenzará a desplazarse fuera del área durante la noche. Para el viernes, se anticipa una transición hacia un patrón más seco, con menos precipitación o menor frecuencia de aguaceros.

En cuanto a las temperaturas, indicó que no hay una advertencia por calor para este jueves, aunque prevalece un riesgo limitado y podrían sentirse condiciones calurosas en algunos sectores de la isla.

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Por otro lado, el SNM mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en las costas norte y noreste, así como en Vieques y Culebra.

Se espera que ese riesgo disminuya a bajo desde el viernes y prevalezca durante el fin de semana largo.