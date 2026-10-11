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¡Saca el paraguas! Vaguada provocará aguaceros y tronadas este domingo

El patrón de lluvias se extenderá en la tarde para algunos municipios

11 de octubre de 2026 - 7:39 AM

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El mapa de Puerto Rico para este domingo, 11 de octubre de 2026. ((Suministrada/SNM en San Juan))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó este sábado que una vaguada provocaría aguaceros y tronadas en Puerto Rico durante el día.

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Asimismo, advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas de las costas norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra.

Vaguada en los niveles medios a altos promoverá aguaceros y tronadas hoy, principalmente sobre los sectores de barlovento bajo brisa hasta fuerte del este y sureste”, informó la dependencia.

Según el SNM, los aguaceros y las tronadas que comenzaron durante las primeras horas del día se extenderían durante la tarde hacia el interior y el noroeste de la Isla.

Mientras que para el resto de la semana, el SNM pronosticó un patrón de condiciones atmosféricas inestables, que favorecerá aguaceros y tronadas diariamente durante la primera parte de la semana.

“Los vientos más débiles el martes y miércoles podrían favorecer el desarrollo de tronadas de movimiento lento y mayores acumulaciones de lluvia en zonas específicas, especialmente a lo largo de la Cordillera Central y en el interior y noroeste de Puerto Rico”, indicaron en su informe de discusión del tiempo publicado esta madrugada.

Señalaron además que las tronadas más fuertes podrían producir rayos frecuentes y ráfagas de viento fuertes, lo que generaría condiciones peligrosas en tierra, en las playas y en las aguas locales.

Las condiciones no se normalizarían hasta después de la mitad de semana,

“Persistirá un riesgo de inundaciones de limitado a elevado hasta el jueves. Las lluvias fuertes podrían provocar inundaciones urbanas y en riachuelos, con la posibilidad de inundaciones repentinas en áreas localizadas”, detalla el escrito.

Mientras que con respecto al riesgo moderado de corrientes marinas, indicaron que este disminuirá mañana lunes, pero podría aumentar nuevamente a mediados de semana.

“Busca refugio de inmediato si escuchas truenos”, exhortó el SNM.

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