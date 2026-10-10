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10 de octubre de 2026
86°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Planes para el fin de semana largo? Una vaguada traerá aguaceros y tronadas

Meteorología anticipa que este sábado será el día más lluvioso, mientras el oleaje permanecerá por debajo de los cinco pies

10 de octubre de 2026 - 9:31 AM

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Desde la madrugada de este sábado, se han registrado aguaceros de moderados a fuertes en municipios del este y sectores del norte, incluida el área metropolitana de San Juan. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una vaguada mantendrá un patrón lluvioso sobre Puerto Rico durante el fin de semana largo, con aguaceros pasajeros en las mañanas y actividad de lluvia y tronadas en las tardes, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Desde la madrugada de este sábado, se han registrado aguaceros de moderados a fuertes en municipios del este y sectores del norte, incluida el área metropolitana de San Juan.

“Siguen entrando bandas de lluvia y todo esto asociado a una vaguada que está trayendo toda esa inestabilidad en el día de hoy”, explicó Rivera.

Para la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas principalmente desde el interior hasta el suroeste de la isla. Entre los municipios que podrían recibir lluvias figuran Cabo Rojo y Lajas. Asimismo, líneas de aguaceros y tormentas eléctricas podrían afectar la región este.

La nubosidad, entretanto, ayudará a mantener temperaturas más frescas durante el sábado, indicó Rivera.

Aunque las condiciones marítimas permanecerán tranquilas, con oleaje por debajo de los cinco pies en casi todas las aguas locales y un riesgo bajo de corrientes marinas, la meteoróloga exhortó a quienes visiten las playas a estar pendientes de las lluvias.

El patrón continuará el domingo y el lunes feriado, mientras la vaguada se desplaza por la región. No obstante, Rivera anticipó que este sábado será más lluvioso que los próximos días.

“Vamos a continuar con este patrón de lluvia, de lluvias pasajeras en horas de la mañana con tardes activas a través de sectores del oeste”, sostuvo.

El riesgo de corrientes marinas, por su parte, permanecerá bajo al menos hasta mediados de la próxima semana.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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