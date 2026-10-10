¿Planes para el fin de semana largo? Una vaguada traerá aguaceros y tronadas

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

Una vaguada mantendrá un patrón lluvioso sobre Puerto Rico durante el fin de semana largo, con aguaceros pasajeros en las mañanas y actividad de lluvia y tronadas en las tardes, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Desde la madrugada de este sábado, se han registrado aguaceros de moderados a fuertes en municipios del este y sectores del norte, incluida el área metropolitana de San Juan.

“Siguen entrando bandas de lluvia y todo esto asociado a una vaguada que está trayendo toda esa inestabilidad en el día de hoy”, explicó Rivera.

Para la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas principalmente desde el interior hasta el suroeste de la isla. Entre los municipios que podrían recibir lluvias figuran Cabo Rojo y Lajas. Asimismo, líneas de aguaceros y tormentas eléctricas podrían afectar la región este.

PUBLICIDAD

La nubosidad, entretanto, ayudará a mantener temperaturas más frescas durante el sábado, indicó Rivera.

Aunque las condiciones marítimas permanecerán tranquilas, con oleaje por debajo de los cinco pies en casi todas las aguas locales y un riesgo bajo de corrientes marinas, la meteoróloga exhortó a quienes visiten las playas a estar pendientes de las lluvias.

El patrón continuará el domingo y el lunes feriado, mientras la vaguada se desplaza por la región. No obstante, Rivera anticipó que este sábado será más lluvioso que los próximos días.

“Vamos a continuar con este patrón de lluvia, de lluvias pasajeras en horas de la mañana con tardes activas a través de sectores del oeste”, sostuvo.