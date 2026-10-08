Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
8 de octubre de 2026
89°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disminuye levemente la sequía en Puerto Rico tras lluvias moderadas y dispersas

Las categorías de mayor intensidad disminuyeron, aunque el 64.22% del territorio permanece bajo algún grado de sequedad

8 de octubre de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe identificó una reducción de la sequía en algunas zonas del centro-norte, este y suroeste, mientras otras localidades permanecieron sin cambios significativos. (US Drought Monitor)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones de sequía disminuyeron esta semana y abarcan el 64.22% del territorio, frente al 65.49% de la semana anterior, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

RELACIONADAS

El reporte detalla que las lluvias moderadas y dispersas de la semana pasada mantuvieron la tendencia de las últimas semanas, en las que la mejoría ha superado el deterioro.

El informe identificó una reducción de la sequía en algunas zonas del centro-norte, este y suroeste, mientras otras localidades permanecieron sin cambios significativos.

La sequía extrema (D3) afecta al 9.05% de Puerto Rico, una reducción respecto al 9.28% registrado la semana anterior. Asimismo, la superficie bajo sequía severa (D2) disminuyó de 19.70% a 19.11%.

La mayor reducción se observó en la categoría de sequía moderada (D1), que pasó de 25.55% a 19.71% del territorio.

En cambio, las condiciones atípicamente secas (D0) aumentaron de 10.97% a 16.35%. Esta clasificación corresponde a sequedad y no constituye, por sí sola, una categoría de sequía.

Bajo sequía extrema pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.

En las zonas con sequía severa, el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno. Mientras, bajo sequía moderada pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Tags
Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: