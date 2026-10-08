Disminuye levemente la sequía en Puerto Rico tras lluvias moderadas y dispersas
Las categorías de mayor intensidad disminuyeron, aunque el 64.22% del territorio permanece bajo algún grado de sequedad
8 de octubre de 2026 - 10:27 AM
8 de octubre de 2026 - 10:27 AM
Las condiciones de sequía disminuyeron esta semana y abarcan el 64.22% del territorio, frente al 65.49% de la semana anterior, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.
El reporte detalla que las lluvias moderadas y dispersas de la semana pasada mantuvieron la tendencia de las últimas semanas, en las que la mejoría ha superado el deterioro.
El informe identificó una reducción de la sequía en algunas zonas del centro-norte, este y suroeste, mientras otras localidades permanecieron sin cambios significativos.
La sequía extrema (D3) afecta al 9.05% de Puerto Rico, una reducción respecto al 9.28% registrado la semana anterior. Asimismo, la superficie bajo sequía severa (D2) disminuyó de 19.70% a 19.11%.
La mayor reducción se observó en la categoría de sequía moderada (D1), que pasó de 25.55% a 19.71% del territorio.
En cambio, las condiciones atípicamente secas (D0) aumentaron de 10.97% a 16.35%. Esta clasificación corresponde a sequedad y no constituye, por sí sola, una categoría de sequía.
Bajo sequía extrema pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.
En las zonas con sequía severa, el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno. Mientras, bajo sequía moderada pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.
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