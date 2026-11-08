El rival de Netanyahu tiene la primera oportunidad de formar un nuevo Gobierno

El presidente de Israel ha designado a Gadi Eisenkot, principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, como su candidato para formar el próximo Gobierno.

El presidente Isaac Herzog anunció su decisión a última hora del sábado, tras varios días de consultas con los partidos elegidos para el Parlamento el 27 de octubre.

La decisión de Herzog supone otro revés para Netanyahu, que perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones. Sin embargo, esto no garantiza que Eisenkot vaya a ser el próximo primer ministro.

Tras una ceremonia oficial el domingo, Eisenkot iniciará unas complejas negociaciones con los posibles socios de coalición. Dispondrá de un plazo de hasta seis semanas para formar gobierno. Al mismo tiempo, Netanyahu intentará impedir que Eisenkot lo consiga.

A continuación, te ofrecemos un análisis más detallado de lo que nos espera:

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No hubo un ganador claro

En Israel, los ciudadanos votan a los partidos, que forman alianzas. Para formar gobierno, una coalición debe contar con una mayoría de al menos 61 escaños en la asamblea de 120 miembros, conocida como la Knesset.

Ni Netanyahu ni Eisenkot obtuvieron la mayoría en las elecciones. La coalición de Netanyahu se desplomó, pasando de un máximo de 68 escaños a solo 53. El bloque de la oposición, liderado por Eisenkot, obtuvo 48 escaños, y los partidos liderados por árabes se hicieron con los 19 restantes.

1 / 24 | En imágenes: Israel acude a las urnas en unas elecciones decisivas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. - David Goldman 1 / 24 En imágenes: Israel acude a las urnas en unas elecciones decisivas El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. David Goldman Compartir

Sin embargo, tras las consultas que mantuvo la semana pasada, Herzog decidió que Eisenkot es quien tiene más posibilidades de formar una coalición. Esto se debe a que los partidos liderados por árabes manifestaron que estaban dispuestos a apoyarle.

Sigue sin estar claro si Eisenkot está dispuesto o es capaz de incorporarlos a una futura coalición. Tras tres años de guerras en Gaza y en todo Oriente Medio, cooperar con partidos liderados por árabes resulta políticamente complicado.

Eisenkot se enfrenta a importantes retos en su camino hacia la presidencia del Gobierno

Eisenkot tiene tres opciones: un acuerdo de reparto del poder con Netanyahu, el apoyo de los partidos liderados por árabes —algo a lo que se oponen varios miembros de su bloque— o un acuerdo con los partidos ultraortodoxos, que exigen exenciones del servicio militar para su comunidad.

Eisenkot, un antiguo jefe del ejército, y sus compañeros hicieron de la igualdad en el servicio militar un eje central de su campaña. En concreto, pretenden poner fin a las exenciones del servicio militar obligatorio de las que disfrutan desde hace tiempo los ultraortodoxos.

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Después de que Herzog anunciara el sábado que nombraría a Eisenkot, el candidato se comprometió a formar un gobierno lo antes posible.

Pero hacerlo implicará, casi con toda seguridad, tener que hacer concesiones o incumplir promesas.

Netanyahu lanza acusaciones infundadas contra los votantes árabes

Netanyahu ha afirmado en repetidas ocasiones que las elecciones fueron “robadas” por los partidos árabes, que movilizaron a sus seguidores para que acudieran a votar en masa. Sin embargo, ha aportado pocas pruebas que respalden esas afirmaciones.

Se espera que Netanyahu continúe con sus tácticas de presión contra Eisenkot, afirmando que cualquier alianza con los partidos árabes constituiría un acto de traición.

La agencia de seguridad israelí Shin Bet ha iniciado una investigación sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones, pero la Comisión Electoral Central del país —y Herzog— afirman que las elecciones fueron válidas y que, aunque se detectaran irregularidades, estas no tuvieron un impacto significativo en el resultado.

Netanyahu abogó el sábado por la noche por un gobierno de “unidad nacional” con Eisenkot. Sin embargo, aún no está claro si ambos rivales podrían llegar a un acuerdo para repartirse el poder, y estas coaliciones son frágiles y suelen desmoronarse.

El apoyo de los partidos liderados por árabes se enfrenta a la oposición dentro del bloque de Eisenkot

Eisenkot tiene la opción de formar una coalición con el apoyo de los dos partidos liderados por árabes, que obtuvieron la cifra sin precedentes de 19 escaños en unas elecciones que registraron la mayor participación árabe de la historia. Solo un partido árabe, Ra’am, se ha unido alguna vez a una coalición de gobierno, en 2021. Ra’am ha afirmado que apoyará a Eisenkot, pero el partido no cuenta por sí solo con suficientes escaños para que Eisenkot alcance la mayoría.

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Rompiendo con décadas de precedentes, el segundo partido liderado por árabes, la Lista Conjunta, ha anunciado que apoyará a Eisenkot desde fuera de la coalición para poner fin al dominio de Netanyahu en el poder.

Esa cooperación plantea dificultades para ambas partes. Para la Lista Conjunta, significaría respaldar a un Gobierno que probablemente no pondrá fin a las guerras de Israel ni frenará la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada. Para Eisenkot y otros partidos de la oposición, significaría alinearse con partidos que no solo critican las políticas de Israel, sino que rechazan su identidad como Estado judío.

Eisenkot ha establecido una serie de condiciones para que cualquier partido árabe se incorpore a su coalición, entre las que se incluyen el reconocimiento de Israel como Estado judío y la declaración del grupo militante palestino Hamás como organización terrorista.

Uno de los socios de Eisenkot, el partido Yisrael Beytenu, de tendencia más conservadora, ya ha declarado que no formará parte de una coalición con partidos liderados por árabes.

La cooperación con los ultraortodoxos se tambalea ante el descontento por las exenciones militares

Eisenkot afirma además que cualquier partido que se una a él debe apoyar el servicio militar obligatorio o el servicio civil. Aún no está claro si los partidos religiosos ultraortodoxos están dispuestos a llegar a un acuerdo.

Estos partidos religiosos, que formaban parte de la coalición saliente de Netanyahu, quieren mantener sus exenciones del servicio militar, que, según afirman, son necesarias para preservar su estilo de vida devoto. Sin embargo, estas exenciones han suscitado una gran polémica entre la opinión pública en general durante los últimos tres años de guerra.

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Previendo que su voto será decisivo, el partido ultraortodoxo “Judaísmo Unido de la Torá” ha dejado la puerta abierta a la colaboración con Eisenkot.

¿Qué se espera esta semana en Israel?

Eisenkot recibirá oficialmente el encargo de formar una coalición durante una ceremonia que tendrá lugar el domingo. Esto se produce tras dos días de reuniones celebradas la semana pasada entre Herzog y los partidos políticos.

Eisenkot dispone de 28 días para formar una coalición, con una posible prórroga de dos semanas concedida por el presidente. Si no consigue formar gobierno, se podría dar a Netanyahu la oportunidad de formar una coalición. Si Netanyahu tampoco lo consigue, el país volverá a las urnas a principios de la próxima primavera.