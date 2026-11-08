Asesinan a tiros a un hombre y hieren a otras dos personas frente a negocio en Río Piedras

Un hombre muerto y dos personas heridas de bala fue el saldo de un tiroteo reportado a las 2:53 a.m. del domingo frente a un negocio en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras.

Según la oficial de prensa del Cuartel General de la Policía, Mireilly Diaz Martínez, la persona muerta es un hombre. Al momento, no hay información adicional sobre su identidad.

De igual forma, las dos personas heridas, otro hombre y una mujer, fueron transportados a un hospital en condición estable.